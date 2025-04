Avtobusar sunil 6 evrov in ostal brez pokojnine

Japonski avtobusni voznik z 29 leti delovne dobe je ostal brez svoje pokojnine oziroma pokojninskega paketa v vrednosti okoli 74.000 evrov, potem ko je bil odpuščen, ker je zase zadržal del potniškega plačila.

Mestne oblasti Kjota so voznika, čigar imena niso razkrili, vrgle na cesto potem, ko ga je varnostna kamera na njegovem avtobusu leta 2022 posnela, kako si je prilastil 1000 jenov, kar je okoli 6 evrov.

Mestne oblasti v Kjotu javni prevoz jemljejo zelo resno. FOTO: Philip Fong/Afp

Sodišče je presodilo, da bi lahko ravnanje voznika spodkopalo zaupanje javnosti v prevozni sistem.

Tožba

Ko so mu zavrnili izplačilo več kot 12 milijonov jenov odpravnine, kar znaša okoli 74.000 evrov, je voznik tožil delodajalca oziroma mestne oblasti, a na sodišču izgubil. Nekaj upanja je dobil, ko je bila sodba razveljavljena v njegovo korist, saj je sodišče presodilo, da je bila kazen vendarle pretirana. A v teh dneh je z vrhovnega sodišča prišla slaba novica, saj so sodniki dokončno odločili v korist mesta in obnovili prvotno kazen.

Sodišče je presodilo, da bi lahko ravnanje voznika spodkopalo zaupanje javnosti v sistem in vplivalo na učinkovito poslovanje javnega prevoznega sistema. Voznik je sicer izkoristil priložnost, ko je skupina petih potnikov plačala skupaj 1150 jenov. Dejal jim je, naj 150 jenov v kovancih vržejo v avtomat, bankovec za 1000 jenov pa je sprejel sam, vendar denarja ni ustrezno evidentiral.

Kljub posnetku je voznik, ko so ga vprašali o njegovem početju, nadrejenemu tatvino zanikal. Sodišče je še opozorilo, da je bil v preteklosti večkrat discipliniran, med drugim zaradi večkratnega kajenja elektronske cigarete med službo, čeprav takrat na avtobusu ni bilo potnikov.

Mestne oblasti v Kjotu so odločitev pozdravile. »Vsak naš voznik dela sam in upravlja javni denar. Tovrstno poneverbo jemljemo izredno resno,« je za AFP povedal Šiniči Hirai z urada Kjota za javni promet. »Če ne bi bili uvedeni strogi ukrepi, bi to lahko vodilo v malomarnost in ogrozilo zaupanje javnosti,« je še dodal.