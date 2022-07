Avtobus Dolly Parton je apartma (VIDEO)

Zabaviščni park in družinsko letovišče v Tennesseeju, ki priteguje množice, željne adrenalinskih doživetij in pristne umetniške, country izkušnje, navdušuje že od leta 1961, glasbena veteranka Dolly Parton pa se je vanj poslovno vključila leta 1986 in mu dala nov zagon. In ime. Park je takrat zaslovel kot Dollywood, od takrat žanje uspehe in ohranja priljubljenost, lokalnemu prebivalstvu pa zagotavlja turistični prihodek in številna delovna mesta.

Park ima zdaj novo pridobitev, zasebni avtobus, s katerim se je Partonova 14 let prevažala po turnejah po Severni Ameriki, vozilo pa bo po 580.000 prevoženih kilometrih zdaj ostalo v Dollywoodu in vabilo nove goste. Tiste, ki si želijo v njem prenočiti in okusiti življenje glasbenice, ki je avtobus vrsto let naravnost oboževala; čeprav je imela priložnost bivati v razkošnih hotelih ali pa v kateri od svojih številnih zasebnih vil, je vedno raje prespala v vozilu, ki ga je oblikovala s svojimi sestrami.

To enkratno doživetje zdaj ponuja oboževalcem in radovednežem, ki pa morajo za prenočitev v Dollywood Suite odšteti skoraj deset tisočakov! A brez skrbi, v bivanje so vključena številna sladka doživetja, kot so večerje, ogledi in druge ugodnosti v parku, vsekakor pa so pika na i številni rekviziti in modni dodatki same velikanke countryja, kot so lasulje, garderoba, fotografije in različni spominki, notranjost avtobusa, v kateri prevladuje kričeče rožnata barva, je tako delno preurejena v muzej.

V avtobusu, ki ima hladilnik, električna vrata in kopalno kad, lahko prenočita le dva, za večje druščine pa je v neposredni bližini na voljo še dodaten apartma za štiri ljudi.