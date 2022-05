Avto zamenjala za kočijo

Cene goriv mnoge spravljajo ob živce, nekateri se zato opirajo na manj potratna prevozna sredstva. Stephanie Kirchner iz nemškega Schupbacha se je tako vsaj začasno poslovila od svojega terenskega vozila in sedla v kočijo.

V garažo ne more

Odločitev ni bila ravno težka glede na to, da je Stephanie lastnica kobilarne in učiteljica jahanja, a se je vendarle morala sprijazniti, da bo odslej vsak opravek trajal bistveno dlje, denimo, čas potovanja, za katero je prej porabila okoli 15 minut, se je zdaj podaljšal na kar celo uro. A ker se ji običajno ne mudi, tako prihrani okoli 250 evrov na mesec, kar seveda ni nezanemarljiv znesek. Pričakuje, da bodo cene, ne le goriva, še rasle, zato meni, da bi si vsakdo moral izdelati varčevalni načrt in vsak dan prihraniti kakšen evrov. Nikoli si ne bi odpustila, če svojih živali ne bi mogla preskrbeti z dovolj krme in bi se morala kateremu konju odpovedati, zato je 33-letnica odločena, da bo pri takšni obliki prevoza tudi vztrajala.

Prihrani okoli 250 evrov na mesec.

Kočija ji za zdaj nadvse ustreza; dokler bodo vremenske razmere ugodne in ji ne bo treba na daljšo pot, se bo lahko vedno zanesla na močna konja, je odločna Stephanie, čeprav kočije ne more parkirati povsod, denimo v garaži. Vsekakor pa upa, da se bodo gospodarske razmere do zime umirile in bo življenje znova steklo po ustaljenih tirnicah. Med vožnjo s kočijo sicer nadvse uživa, navdušeni ji ob cesti mahajo številni otroci, ki jih z veseljem popelje na izlet, manj zadovoljni pa so številni vozniki, ki bentijo nad počasno kočijo in 33-letnici namenijo celo marsikatero kletvico.