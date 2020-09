Avstrijec dve uri in pol do vratu v ledu

Kot prerojen

REUTERS Ledenega se nikoli ne naveliča.

Jin Songhao je pred leti zdržal veliko manj.

Prav zares ga nikoli ne zebe,, ki sicer nikoli ne plava v topli vodi ali ogrevanem bazenu, je v posebej izdelanem zaboju, polnem ledu, sproščeno poležaval kar dve uri, 30 minut in 57 sekund.In tako postavil nov rekord, pravzaprav je izboljšal svoj lanski dosežek za dobrih dvajset minut. Kot pravi, ga konkurenca ne skrbi, kajti sam bi lahko med 200 kilogrami ledenih kock ostal še kar nekaj časa, če bi bilo treba, zaloge ima tako še veliko.No, ledena kopel niti za korenjaka, kakršen je Josef, ni mačji kašelj, Avstrijec, ki je zaposlen na ministrstvu za obrambo, sicer pa je tudi ustanovitelj zveze za plavanje v ledeno mrzli vodi, je pojasnil, da je v skrajno nehumanih razmerah zdržal zavoljo meditacije, vizualizacije, osredotočanja na pozitivna čustva ...Da bi mu po ledeni kopeli, v katero je legel samo v kopalkah, kaj otopelo, ni stokal, priznal pa je, da ga pošteno zebe v noge, zato si je nemudoma nadel tople nogavice. To je najučinkovitejša zaščita pred podhladitvijo, je prepričan Josef, ki je bil več kot dve uri in pol do vratu v ledu, a je podvig sklenil povsem čil in prerojen. In se potem nagradil s kepico sladoleda ...Tako je svoje počutje po enakem podvigu opisoval tudi Kitajec, njegov predhodnik, ki je leta 2014 v ledeni kopeli zdržal uro in 53 minut, Köberl pa je sklenil, da bo šel še dlje. Veliko dlje, se je izkazalo, vsi, ki ga poznajo, pa so prepričani, da bo v prihodnje postregel z novimi ekstremi in si prislužil še kakšen vpis v Guinnessovo knjigo. K plavanju v ledeni vodi v sklopu svoje zveze spodbuja številne druge, ki jih vabi na štiridnevni tabor na ledeniku Hintertuxer: tam se privajajo na ledene razmere na nadmorski višini 4200 metrov, mnogi pa pri njem redno trenirajo v bazenih z ledeno mrzlo vodo.