Atlet vse življenje: pri 100 letih sprint na 100 metrov (FOTO)

Proslavil je častitljivo obletnico 100 let in za veliko večino bi bil že to izjemen dosežek, toda Lester Wright si je v življenju vedno zastavljal zelo visoke cilje. Američan je pri tako visoki starosti ne le izjemno okreten in pri močeh, ampak je tudi vrhunski športnik: teče namreč na 100 metrov, med svojimi vrstniki (ne, on še zdaleč ni edini, ki sprinta pri 100 letih) pa je nedavno postavil svetovni rekord.

Atlet vse življenje

Progo je namreč pretekel v izvrstne 26,34 sekunde, s čimer se bo po uradni potrditvi komisije vpisal v Guinnessovo knjigo, med preizkušnjo na najstarejšem ameriškem tekaškem tekmovanju Penn Relays pa ga je bodrila vsa družina. A kot pravi Lester, sprint v jeseni življenja ni največji izziv, ki ga je moral kdaj premagati. Je namreč veteran druge svetovne vojne, v kateri je doživel mnogo preveč grozot, pove.

Žena je najglasnejša navijačica.

Sicer ga je šport vedno ohranjal pri zdravi pameti, se rad pošali, atletiko je namreč treniral vse življenje in dosegal vrhunske rezultate; vedno je tekel za zmago, če si za cilj zastaviš drugo ali tretje mesto, že vnaprej priznavaš poraz.

65 stotink je hitrejši od prejšnjega rekorderja.

Brez zveste navijačice pa bi bilo vse skupaj veliko težje: ob progi je vedno najglasnejša žena Adele, s katero je poročen že srečnih 80 let. Tudi ona je nekoč tekla, jo rad pohvali, s športom pa se ukvarjajo tudi potomci in njihovi otroci ter vnuki. Sicer pa niti prejšnji rekorder ni bil od muh, Donald Pellmann je bil leta 2015 od Lesterja počasnejši le za 65 stotink.