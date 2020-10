Astrologinja, ki je napovedala covid-19, razkriva našo prihodnost

Harry in Meghan bosta našla nov posel

Astrologinja(56), ki je napovedala novi koronavirus oziroma »virus, ki bo razburkal svet«, je sedaj napovedala, kaj svet čaka v prihodnjih šestih mesecih.Preberite tudi:Britanka pravi, da je že februarja lani spregovorila o sovjih skrbeh, da bi opozorila ljudi, a je ni nihče poslušal. Predvidela je, da se bo vse začelo 10. januarja 2020. Tega dne je covid-19 zahteval svojo prvo smrtno žrtev v Vuhanu na Kitajskem. Adamsova je vedela, kaj se bo zgodilo, zato je odpovedala za marec napovedano veliko zabavo, zapustila svoj dom v Londonu, sedaj pa na Tasmaniji živi z dvema kužkoma in piščancem.Astrologinja je sedaj napovedala, kaj bi se lahko zgodilo za božič, kakšen bo izid predsedniških volitev 3. novembra v ZDA in kaj čaka britansko kraljevo družino, poroča Daily Mail. Njene napovedi glede covid-19 niso najboljše; z virusom, za katerega ne bo cepiva, se bomo borili še nekaj časa in se bomo morali preprosto naučiti živeti z njim. Boljše napovedi ima za božič, za katerega trdi, da bo fantastičen in se bo vrtel okoli prijateljstva in globalne varnosti.Čustvenega snidenja princevin, katerih odnos je v zadnjem času tako zelo nazadoval, da se je mlajšiinsin poslovil od kraljeve družine in preselil v ZDA, ne bo. Astrologinja napoveduje, da se bosta Harry in njegova ženalotila iskanja alternative za kavo, čokolado in meso ter da bosta spotoma razvila odličen posel.Volitve v ZDA ne bodo potekale brez težav, astrologinja ne izključuje možnosti, da jih bodo prestavili. Ko jih bodo končno izvedli, sedanji predsednikne bo najbolj zadovoljen, saj bo izvoljen njegov tekmec.Njene napovedi za bolj oddaljeno prihodnost se vrtijo okoli najstnikov, ki da bodo v središču pozornosti do leta 2023 in bodo kmalu vladali svetu. Prišlo naj bi tudi do velikih sprememb na področju svetovnega gospodarstva; odklenkalo naj bi pranju denarja, skorumpirani in načeti ekonomski sistemi pa bodo propadli. Leto 2021 bo leto večjih izumov in inovacij.