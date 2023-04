Astrofizik prepričan: Nezemljane bomo odkrili v roku dvajsetih let

Človeštvo bo v prihodnjih letih prišlo v stik z nezemljani, o tem je prepričan britanski astronom in astrofizik Sasha Hinkley. Prepričan je, da bodo znaki življenja na na drugih planetih odkriti še za čas njegovega življenja.

Pravi, da bi lahko zmogljivi, deset milijard dolarjev vreden teleskop James Webb odkril biopodpise na ozračjih in zaznal pline, ki jih oddajajo živa bitja. Hinkley želi s svojimi napovedmi podkrepiti izjave strokovnjakov iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije in Švice, ki pravi, da bodo v naslednjih desetih do dvajsetih letih odkrili nezemljane v stotih svetovih in da bo to največje odkritje v človeški zgodovini.

Kozmični klifi na Carina Nebula, ki so bili posneti s teleskopom James Webb. FOTO: Nasa Via Reuters

»Verjetnost obstoja življenja v neki obliki v vesolju je precej velika. Dejansko bi šel tako daleč, da bi rekel, da je vse bolj verjetno, da se bo odkritje življenja na eksoplanetu zgodilo za čas mojega življenja.«

Ob tem je še dajala, da tudi če to pomeni, da bo odkrito življenje na drugih planetih, to nujno ne pomeni, da bo prišlo do dejanskega srečanja z Nezemljani. V svojem članku za The Spectator je še zapisal, da odkritje življenja na drugem planetu ne pomeni nujno, da bomo imeli komunikacijo s takimi oblikami življenja.

Teleskop James Webb Space FOTO: Chris Gunn/nasa Via Reuters

Izjemno zmogljiv NASIN teleskop James Webb je že zaznal ogljikov dioksid v ozračju planeta zunaj našega osončja. Strokovnjaki so prepričani, da bodo z najnovejšo tehnologijo lahko uporabili tudi za odkrivanje znakov življenja na drugih planetih.