Arnes šokiral javnost: Klicali smo na Pornhub, zakaj njim delajo strežniki

Kmalu po ponovni uvedbi šolanja na daljavo in nekaterim težavam z uporabo Arnesa, so se na facebooku pojavili šaljivi zapisi in predlogi, kaj storiti, da težav ne bo kljub veliki obremenitvi strežnikov. Eden od uporabnikov spleta je Arnesu predlagal, naj povprašajo, kako imajo serverje urejene pri Pornhubu, ki nudi pornografsko vsebino. Tam naj bi sistem zdržal na stotisoče uporabnikov naenkrat.



Na tovrstne pozive so pri Arnesu šaljivo odgovorili: »Takoj ko smo videli ta odlični predlog, smo klicali. Zato pa danes Arnes Učilnice delujejo brez težav,« so zapisali na twitterju in dodali smešek ter povezavo na spletno stran, kjer pojasnjujejo, kar se je v resnici dogajalo. Gre za kompleksen sistem »Kljub temu da smo na Arnesu med počitnicami sistem spletnih učilnic znatno izboljšali in pohitrili, še vedno velja, da govorimo o kompleksnem sistemu, ki se je moral v kratkem času prilagoditi stokratni obremenitvi.« Ob takem povečanju je po njihovih besedah težko vnaprej predvideti vsa možna ozka grla, ki se lahko pojavijo na zelo različnih nivojih, od uporabniškega vmesnika in različnih ravni programskega okolja do podatkovnih baz in omrežne komunikacije med deli sistema. »Na Arnesu, tako kot institucije, ki se z izobraževanjem na daljavo ukvarjajo v drugih državah, s katerimi sodelujemo, pridobivamo izkušnje o delovanje sistemov v povsem spremenjenih razmerah.«