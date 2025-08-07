Anita srečna s 40 cm nižjim, spoznala sta se prek skupnih prijateljev (FOTO)

Ona je visoka 162, on 122 cm, njuna ljubezen pa – neskončna. Ne zmoti ju niti, ko ju ljudje, ki na njuno fotografijo naletijo na družbenih omrežjih, sprašujejo, ali je fotografijo priredila umetna inteligenca.

Poslovna ženska in ustvarjalka spletnih vsebin Anita Wing Lee in Timothy Muttoo iz Toronta v Kanadi sta se spoznala prek skupnih prijateljev leta 2021 in takoj ugotovila, da imata ogromno skupnega.

On se je zaljubil prvi. FOTO: Anita Wing Lee/facebook

On se je kmalu zaljubil vanjo, ona pa priznava, da je imela predsodke zaradi razlike v višini in je nanj sprva gledala zgolj kot na prijatelja.

»Kako bi si lahko predstavljala sebe z moškim, visokim 1,2 metra? Timov trup je bil normalne velikosti, vendar so bile njegove roke in noge krajše. Čeprav je to lahko morda videti ljubko, to ni bilo tisto, kar sem si predstavljala pri partnerju,« je svoje občutke tistih dni popisala Anita.

Njen sanjski moški

A ko je v nekem trenutku predsodke premagala, si je morala priznati, da je inženir in soustanovitelj kanadske dobrodelne organizacije, ki se ukvarja z zagotavljanjem čiste pitne vode, njen sanjski moški. Bil je prijazen in obziren in brez tako imenovanih rdečih zastavic, neprijetnih lastnosti, ki opozarjajo, da gre za slabega partnerja.

Pri odločitvi ji je pomagala srečna ljubezenska zgodba Nicka Vujicica. FOTO: Samec Blaž

Sčasoma je ugotovila, da so njeni predsodki glede višine površinski v primerjavi s pomembnejšimi lastnostmi, ki jih je iskala v partnerju, njena čustva do Tima pa močnejša, kot si je mislila.

Dodaten navdih je bila srečna ljubezenska zgodba Nicka Vujicica, avstralskega motivacijskega govornika brez rok in nog, ki je že večkrat obiskal tudi Slovenijo. Septembra 2024 se je zaročil s Kanae, letos pa sta se odločila skočiti v zakon. Rada povesta, da je ljubezen veliko več kot le zunanji videz.

»Veste, kako ljudje pišejo sezname, kaj si želijo pri partnerju? Nikoli nisem zapisala, da mora biti visok, ker sem preprosto predvidevala, da mi bo Bog poslal nekoga visokega,« razmišlja Anita, presrečna, da ji je življenje le prineslo ljubezensko pravljico.