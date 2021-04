Ana iz lekarne obnorela tiktok: Zaželena sem, to vem in ni me sram (VIDEO)

(45), medicinska sestra in lastnica lekarne v Kragujevcu, je obnorela uporabnike tiktoka, kjer je v kratkem času pridobila skoraj 60.000 sledilcev. Pravi hit v njeni regiji je postala po posnetkih njenega petja v belem plašču. Pravi, da to počne zato, da misli preusmeri s covida.Ob tem je Ana za Kurir razkrila, da se bori s komentarji ljubosumnih žensk in da je vdova že tri leta. »Zaželena sem, to vem in ni me sram. Sem seksi, a ne vulgarna. Ne vidim, kaj je grdega, če moški pohvali lepo žensko. Neka, verjetno ljubosumna ženska je napisal, da je zaradi ene take s tiktoka izgubila moža. Nisem ji hotel odgovoriti, ker ni bilo smiselno. Vsem ženskam pa lahko rečem, da druge ženske niso krive, če izgubijo moža, ampak same. Naj premislijo.«