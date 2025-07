Američanka šokirana nad morjem v Evropi: »Voda ne bi smela biti takšne barve, vanjo ste dali barvilo« (VIDEO)

Američani so pogosto na slabem glasu, kot nerazgledani in vase zaverovani, olja na ogenj pa običajno prilivajo kar sami z vse prej kot posrečenimi izjavami. Tako pred dnevi salve smeha požela mladenka iz New Yorka, ki dopustuje na Stari celini, Evropejce pa je obtožila, da morje barvajo.

»Hej, ljudje, zabavno dejstvo. Voda ne bi smela biti takšne barve. Sem iz New Yorka in voda bi pravzaprav morala biti zelenkasto rjava. Vi Evropejci nas vedno obtožujete, da dajemo v hrano barvila, vi pa ste dali barvilo v vodo. Kaj pa ribe, ste pomislili nanje?« je dejala Američanka in ob video, ki ga je objavila na družabnem omrežju zapisala: »Molim za morske živali.« Mnogi upajo, da se je le šalila, a ni jih malo, ki so prepričani, da je mislila smrtno resno.

»Vau, pravkar si odkrila čisto vodo,« se je pod njeno objavo oglasil eden od spletnih uporabnikov, medtem, ko so se nekateri odločili, da dekletu pojasnijo, zakaj je jadransko morje modro. »Voda je zelenkasto rjava, ker je umazana. Naša voda je modra, ker takšna pač voda v naravi je,« je zapisal eden, drugi je medtem prepričan, da je voda morda, ker v njej odseva modro nebo, sicer pa je brez barve.

In kaj pravi znanost? »Vzrok za modro barvo morja so vodikove vezi med vodnimi molekulami. Modro barvo vidimo kot posledico šibke absorpcije rdečega dela vidnega spektra svetlobe, ki vpliva na vibracije vodikovih vezi. Za večino barv velja, da vidimo le odbiti, neabsorbirani del vidnega spektra svetlobe, saj se je preostali, absorbirani del, ’uporabil’ za interakcijo z elektroni v obarvanih spojinah. Za molekulo vode pa to ne velja, saj ima dovolj energije za vzbujanje elektronov šele ultravijolični del elektromagnetnega spektra, ki pa ni viden in zato ne more povzročati barve vode,« pojasnjujejo na Slovenskem društvu za zaščito voda.