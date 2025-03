26-letnica s tremi dojkami mastno služi, ali so prave ali ne, presodite sami (FOTO)

Kensey Pope, 26-letna Američanka, je postala svetovna senzacija zaradi redke motnje, s katero se je rodila. Ima namreč tri dojke, v medicini je pojav znan kot polimastija, pojavlja pa se zgolj pri enem odstotku populacije, tako pri moških kot ženskah. Tretja dojka lahko zraste med ali pod običajnima, pa tudi na hrbtu ali celo v predelu kolkov.

Večina ljudi s polimastijo se običajno odloči za kirurško odstranitev odvečnega dela telesa, Kensey pa je svojo posebnost izkoristila za prepoznavnost, slavo in denar. Na družabnih omrežjih ji namreč sledi skupno skoraj milijon ljudi z vsega sveta, samo na Instagramu slabega pol milijona, služi pa tudi na platformi OnlyFans.

Kljub temu se mnogi sprašujejo, ali je oprsje Kensley Pope res naravno ali je njena tretja dojka protetična. Pred leti so se denimo ustvarjalci pri italijanski modni hiši GCDS odločili, da na pisto na tednu mode pošljejo manekenke s tremi dojkami, vse slednje so bile umetne.

Tisti, ki so si modno revijo ogledali, opozarjajo, da so bile dojke manekenk videti izredno podobno kot tiste, s katerimi se ponaša Kensley, kljub temu pa svetlolaska od nekdaj zanika, da bilo njeno oprsje umetno. To poskuša dokazati tudi s fotografijami, na katerih pozira zgolj v bikinkah.