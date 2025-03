Američan je zaužil že več kot 35.000 big macov in je odličnega zdravja

Donald Gorske, upokojeni paznik iz Fond du Laca v ameriški zvezni državi Wisconsin, je od 17. maja 1972 pojedel že več kot 35.000 big macov. Uživanje hamburgerjev globalne znamke hitre prehrane ga je pripeljalo v Guinnessovo knjigo rekordov, in sicer kot človeka, ki je zaužil največ big macov. Gorske jih je povprečno pojedel 600 na leto, skoraj dva na dan.

V nekem obdobju jih je pojedel kar devet na dan, kar je res izjemno, saj vsak big mac vsebuje približno 580 kilokalorij. Pozneje je zmanjšal količino na dva kosa na dan. Mnogi menijo, da je takšna prehrana lahko škodljiva, a Gorske ostaja neomajen v svoji ljubezni do hitre prehrane in namerava nadaljevati to navado, dokler bo mogoče.

Takole je poziral za knjigo rekordov.

Kljub dolgoletnemu tovrstnemu prehranskemu režimu preseneča rekorderjevo dobro zdravstveno stanje. Njegova žena Mary je v enem izmed intervjujev povedala, da ima mož normalno raven sladkorja v krvi in izjemno dober holesterol.

Strokovnjaki svarijo

Gorske dobro zdravje pripisuje vsakodnevnim 10-kilometrskim sprehodom in dejstvu, da se izogiba krompirčku. V enem izmed intervjujev je dejal: »Ostajam v dobri formi, ker sem precej hiperaktiven. Veliko hodim. Rad se šalim, da hodim okoli bloka, a ljudje ne vedo, da gre za progo, dolgo 9,6 km.« Poleg tega verjame, da ima hiter metabolizem, kar mu omogoča, da brez večjih zdravstvenih težav uživa v tej dieti. »Če ga bom jedel vsak dan do smrti, bodo lahko moji fantje zapisali, kateri big mac po vrsti sem nazadnje jedel, in bodo lahko povedali ljudem, koliko big macov jih bo ubilo,« se šali.

Dotični hamburger vsebuje 11 gramov nasičenih maščob in približno 2,7 grama soli, kar predstavlja znaten delež dnevno priporočene vrednosti za odrasle. Strokovnjaki zato svarijo, da rekorderja ni priporočljivo posnemati.