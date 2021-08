Alpako bodo usmrtili

Vsesplošna vstaja, namenjena podpori Geronima, se je izjalovila. Alpako bodo vendarle usmrtili, kaže za zdaj, po pozivu višjega sodišča, ki je pritožbo zavrnilo, je začasno odredbo o zaustavitvi izvršitve usmrtitve sodnica še enkrat obravnavala, a ima po zakonodaji roke zvezane.



Usmrtitve sicer ne bodo izvedli kar na vrat na nos in bodo užaloščeni lastnici Helen Macdonald dovolili, da se na žalostno slovo pripravi, a najverjetneje bo to neizogibno. Preobrat bi lahko omogočili le premier Boris Johnson in minister za okolje George Eustice ter Christine Middlemiss, direktorica britanskega veterinarskega urada, če bi le upoštevali stališče Macdonaldove, da je Geronimo vse od pozitivnega testa v izolaciji in ni okužil nobene druge živali; tudi obdukcije v tem času poginulih živali niso pokazale morebitne širitve okužbe, a sodnica je neomajna, kajti goveja tuberkuloza velja za eno največjih sodobnih groženj za zdravje živali ter kmetovalce in podeželje, davkoplačevalce pa stane milijone in milijone evrov. Kljub temu je več kot 130 ljudi podpisalo peticijo in podprlo Macdonaldovo in alpako, mnogi pa so protestirali pred pristojnim ministrstvom in vlado ter pozivali veljake k odstopu.



Zgodba se je sicer začela leta 2017, ko je veterinarska pomočnica Macdonaldova na Novi Zelandiji kupila pet alpak in jih uradno zdrave prepeljala na Otok. Tam pa je test pri Geronimu potrdil tuberkulozo, hudo bakterijsko bolezen, in oblasti so mu odredile uspavanje, kar je ustaljena praksa, čeprav lahko okužena žival še dolgo živi brez težav, tuberkulozo pa je potrdil tudi drugi test. Primer je romal na sodišče, ki pa je po štirih letih sklenilo, da mora lastnica v 30 dneh omogočiti usmrtitev alpake.

