Ali prepoznate svingerje? S skrivnimi simboli sporočajo spolne apetite

Svingerska skupnost uporablja skrivne simbole, s katerimi nakazujejo svojo odprtost za spolne avanture. A čeprav so pripravljeni na nova doživetja, to še ne pomeni, da bodo intimni kar z vsakim - tudi oni ostajajo izbirčni.

Če tudi vam diši sprememba ali pa bi poskusili kaj novega, si v naslednjih vrsticah preberite, na koga se lahko obrnete!

Ananas

Ta plod je že stoletja simbol gostoljubja pa tudi skrivno sporočilo svingerjev. Na glavo obrnjen ananas na vhodnih vratih, terasi ali oblačilih pomeni, da je oseba zainteresirana za svingersko družbo ali da se v hiši dogaja zabava.

Pampaška trava

Okrasna trava pred vrati je lahko znak, da lastniki cenijo alternativni življenjski slog. Prav zaradi te povezave se je njena prodaja celo zmanjšala.

Gugalnica

Da bi se razlikovali od drugih in nakazali svoje spolne okuse, nekateri svingerji nosijo tetovažo ali okras v obliki gugalnice.

Črni prstan

In to na desni roki. Diskreten znak za tiste pare, ki uživajo v raznolikih spolnih izkušnjah. Če opazite črn prstan, je to lahko zelo zgovorno povabilo.

Vrtno okrasje

Belo kamenje, rožnati ali vijolični dodatki in celo vrtni palčki so lahko humoren, a jasen namig, da gospodarja hiše iščeta razigrano večerno družbo.

Zapestnice

Posebne zapestnice s simboli spolov in plusi omogočajo, da se svingerji prepoznajo tudi v javnosti, a si to še vedno nakazujejo zelo diskretno. Če jo nosi poročena ženska, to pomeni, da je zvesta partnerju, a odprta za druge moške, z dovoljenjem partnerja, enako pomeni zapestnica na nogi, ki ima srčke.