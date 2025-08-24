NENAVADNA PODROBNOST

Ali je to dokaz o popotnikih skozi čas? Nenavadna podrobnost na stari fotografiji (FOTO)

Ljudje so opazili nenavadno podrobnost na fotografiji iz leta 1941.
Fotografija: Fotografija je nastala leta 1941. FOTO: X
Fotografija je nastala leta 1941. FOTO: X

A. G.
24.08.2025 ob 14:35
A. G.
24.08.2025 ob 14:35

Čas branja: 1:47 min.

Stara črno-bela fotografija iz leta 1941, posneta na južni strani Chicaga z objektivom Edwina Rosskama, je znova obudila razpravo o možnosti potovanja skozi čas. Na sliki je viden niz lepo oblečenih otrok in najstnikov pred kinom, vendar je ena podrobnost še posebej pritegnila pozornost opazovalcev.

Namreč, mladenič, ki stoji ob strani, izgleda, kot da v rokah drži – Apple iPad. Prav zato je bila fotografija deljena na Redditovem forumu timetravelerscaught z naslovom: »Deček, ki gre v kino, nosi iPad, čisto na desni«.

A vendar vsi ne verjamejo teoriji o popotnikih skozi čas. Nekateri menijo, da gre za veliko enostavnejšo razlago.

Navade tistega časa

»Meni se zdi, da je to knjiga,« je komentiral en uporabnik. Drugi pa je spomnil na takratne navade: »V času zgodnjega filma so redarji pri gledalcih iskali svinčnike in beležke, da bi preprečili piratske kopije filmov.«

Poleg same »skrivnosti iPada« so mnogi z nostalgijo izpostavili eleganco preteklih časov. »Vsi so tako lepo oblečeni. Nositi najboljša oblačila samo za odhod v kino, to je moralo biti posebno doživetje,« je zapisala ena oseba. Druga pa se je pošalila: »Del mene si želi, da bi se spet tako oblačili, potem pa se spomnim, da se mi danes še pod tuš ne ljubi iti,« poroča vecernji.hr.

fotografija kino komentar otrok potovanje ZDA potovanje skozi čas Chicago 1941

