Alergičen na božično darilo

Trinajstletni Lewis Gray iz Surreyja v Veliki Britaniji se je za božič razveselil darila, o kakršnem sanja marsikateri njegov vrstnik – stari starši so mu kupili Facebookov komplet za virtualno resničnost oculus quest 2. A veseli dogodek se je kmalu sprevrgel v dramo. Izkazalo se je, da je fant na napravo alergičen.

V 48 urah po tem, ko si je na glavo prvič nataknil očala in slušalke, je njegov obraz močno zatekel. Njegova mama, 33-letna Kirsty Reed, se je zgrozila ob pogledu na najstnikovo rdečkasto kožo: njen sin je bil videti, kot da bi si obraz premazal z rdečilom. Fanta je nemudoma odpeljala v bolnišnico St. Peter's v Lynu, kjer so mu zdravniki vbrizgali injekcijo z antihistaminiki.

Na Facebooku trdijo, da naprava ni narejena iz materialov, ki bi povzročali alergije, pa vendar je razdraženo kožo z reakcijami, kot so izpuščaji, zatekanje, srbenje, pekoč občutek, koprivnico in bule, prijavilo kar 5716 uporabnikov novosti. Približno 45 kupcev napravice je navedlo, da so morali po uporabi oculusa poiskati zdravniško pomoč.

The oculus quest 2 – znan tudi kot meta quest 2 – je komplet za virtualno resničnost, ki se uporablja za igranje igric. Grayevi stari starši so za darilo v lokalni trgovini odšteli 356 evrov. Po maminih besedah se je Lewis s kompletom igral več ur skupaj, oteklina in pordelost pa sta se pokazali naslednji dan.

Zdravnike je najbolj skrbelo, da fant ne bi zapadel v smrtno nevarni anafilaktični šok, ki je lahko posledica hudih alergij. Kirsty, ki je zadevo malce raziskala, je odkrila, da je bil oculus quest 2 julija začasno umaknjen iz prodaje. Facebook je prve pritožbe na račun zatekanja dobil decembra 2020, ko je tudi začel zadevo preiskovati.