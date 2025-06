Alarmantno odkritje: umetna inteligenca pogosteje ukinja ženska delovna mesta

Ženske so precej bolj izpostavljene tveganju izgube službe zaradi umetne inteligence kot moški, saj pogosteje delajo v administraciji, storitvah in drugih sektorjih, ki so bolj dovzetni za avtomatizacijo. Po novem poročilu, pripravljenem s podporo Združenih narodov, se ženske, ki delajo v državah z visokimi dohodki, soočajo z večjim tveganjem, da bo njihovo delo nadomestila ali spremenila umetna inteligenca, v primerjavi z deli, ki jih opravljajo moški.

Študija Mednarodne organizacije za delo (MOR) in Nacionalnega raziskovalnega inštituta Ministrstva za digitalizacijo Poljske (NASK) je pokazala, da lahko avtomatizacija nadomesti nekaj manj kot 10 odstotkov delovnih mest, kjer prevladujejo ženske v državah z visokimi dohodki, medtem ko je ta odstotek za moške 3,5.

Največja razlika med poklici, kjer prevladujejo moški ali ženske, se pojavlja v državah z visokimi dohodki – tam naj bi bilo 41 odstotkov vseh ženskih delovnih mest izpostavljenih AI, v primerjavi z 28 odstotki moških. V Evropi in Srednji Aziji je lahko prizadetih 39 odstotkov ženskih delovnih mest, v primerjavi s 26 odstotki moških.

Vzorce, ki jih je zaznala študija, odražajo strukturo poklicev in kažejo, da so delovna mesta, izpostavljena umetni inteligenci, koncentrirana v državah z višjimi dohodki. Skupno je MOR ugotovil, da eden od štirih delavcev po svetu opravlja delo, ki je do neke mere izpostavljeno umetni inteligenci.

AI za zdaj predvsem dopolnjuje delo

Za pripravo poročila so anketirali 1.640 zaposlenih v različnih poklicih na Poljskem, rezultate pa je analizirala skupina mednarodnih strokovnjakov. Raziskovalci so nato razvili sistem umetne inteligence, ki je s pomočjo teh podatkov in nacionalnih informacij o poklicih ocenil, v kolikšni meri je mogoče avtomatizirati 2.500 poklicev in več kot 29.000 delovnih nalog.

Študija ugotavlja, da so pisarniški poklici, kot so vnašanje podatkov, tipkanje, obdelava besedil, računovodstvo in knjigovodstvo, najbolj izpostavljeni umetni inteligenci – predvsem zaradi nalog, kot so zapisovanje sestankov in organizacija urnikov.

Drugi poklici z visoko stopnjo izpostavljenosti vključujejo spletne in medijske razvijalce, strokovnjake za baze podatkov, finančne analitike in programerje.

Poročilo poudarja, da ti podatki odražajo potencialno izpostavljenost, ne pa nujno dejansko izgubo delovnih mest. Popolna zamenjava človeškega dela z AI je trenutno še omejena, saj je pri številnih nalogah človeški nadzor še vedno potreben.

»Ker večina poklicev vključuje naloge, ki zahtevajo človeški prispevek, bo preoblikovanje dela najverjetnejši vpliv generativne umetne inteligence,« piše v poročilu.

Dejavniki, ki vplivajo na izgubo delovnih mest

Na izgubo delovnih mest in širšo uvedbo umetne inteligence lahko vplivajo tudi tehnološke omejitve, pomanjkanje infrastrukture in primanjkljaj znanja, opozarja poročilo.

V poročilu pozivajo vlade, delodajalce in delavske organizacije, naj razvijejo vključujoče strategije, ki bodo pomagale ohraniti kakovost delovnih mest in produktivnost v ogroženih sektorjih.

»Zelo se je lahko izgubiti v navdušenju okoli umetne inteligence. Potrebujemo jasnost in kontekst,« je povedala Janine Berg, višja ekonomistka pri MOR, poroča informer.rs.

