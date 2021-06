Aika več kot teden tavala po ledu

Pogumno po lestvi navzgor

Iz ledene pokrajine jo je rešila ruska ledolomilka. FOTO: Sergey Zemnuhov/Getty Images

Kdaj je izginila in kako se je sploh znašla sredi ledene pokrajine, ni jasno nikomur. Vsekakor pa je psička Aika, pasme samojed, pokazala izjemno moč, vztrajnost in vzdržljivost, saj je več kot teden dni kljubovala nevarnim razmeram na Arktiki.Kot poročajo tuji mediji, je Aiko opazila posadka ruske ledolomne ladje blizu vasi Mis Kameni na severu države. Psički, ki je bila sredi ledenega polja sicer videti prestrašena, a kljub temu še vedno pozorna in nič kaj šibka, so se mornarji počasi približali z ladjo, potem pa ji spustili lestev, po kateri se je povzpela brez težav. Na varno, na ladjo, k prijazni posadki, ki ji je poveljeval. Z ladje so poklicali v bližnjo vas in sporočili, da so našli psičko pasme samojed, šokiranega lastnika, ki je bil prepričan, da za njegovo Aiko ni več upanja, pa so izsledili zelo hitro. Vsi domači so je bili neskončno veseli, poročajo ruski mediji, ki so izvedeli, da je Aika ušla pred dobrim tednom dni med sprehodom po vasi in nenadoma izginila, kot bi se vdrla v zemljo. Psička je, kot kaže, morda lovila kakšno žival in zatavala v ledeniško pokrajino blizu naftnega terminala, k sreči pa se ni prestrašila ledolomilke in se je po ledu takoj začela približevati ponujeni pomoči. In piškotom, seveda, s katerimi so jo prijazni člani posadke tolažili, dokler se ni vrnila v topel dom, v naročje ljubečih lastnikov.Samojed izvira iz Sibirije, kjer je tamkajšnjim nomadom služil predvsem za vleko sani, zganjanje severnih jelenov in lov divjih živali, tudi polarnih medvedov. V 18. stoletju so se najprej razširili v Anglijo, potem pa po preostalem svetu. Danes veljajo za prijazne družinske pse.