Afričan se že pol stoletja skriva pred ženskami

Afričan Callitxe Nzamwita iz Ruande že več kot pol stoletja živi v hiši, obdani z ograjo, z doma se nikoli ne premakne. V takšno osamitev je 71-letnika prignal strah pred ženskami. Da je nasprotni spol enostavno preveč strašljiv, da bi se z njim srečeval, je ugotovil, ko je bil star 16 let. Poleg žensk ni mogel niti stati, kaj šele, da bi z njimi spregovoril besedo. Takrat je okoli svojega skromnega doma zgradil leseno ograjo in vse do danes živi le znotraj ograjenega posestva, ven stopi le tu in tam in še to zelo na kratko – kadar ve, da v okolici ne bo srečal nobene nosilke kromosoma XX. Stanuje v majhni hiši z eno samo sobo, ki mu služi kot kot kuhinja, spalnica in stranišče. Z ženskami ni komuniciral vse do danes.

Ženske bi bile lahko zaradi njegovega vedenja užaljene in se zanj ne bi zmenile, vendar počnejo ravno nasprotno. Čez ograjo mu mečejo hrano in oblačila, da lahko kljub izolaciji kolikor toliko normalno živi. »Ko mu pomagamo, pa ne želi, da bi se mu približale ali pogovarjale z njim. Tako stvari mečemo pred njegovo hišo, on pride ven in jih pobere. Ne pusti nam, da bi prišle blizu, tisto, kar mu prinesemo, pa vseeno uporabi,« je povedala soseda, ena od žensk, ki ubožčku pomagajo preživeti.

Afričan, ki ga ni nikoli pregledal psihiater, po mnenju poznavalcev verjetno trpi za ginefobijo. Gre za redek in popolnoma nerazumen strah pred ženskami. Pojavi se lahko zaradi slabih izkušenj v preteklosti, vendar pa to ni nujno. Callitxe namreč slabih izkušenj ne omenja. »Nočem žensk okrog sebe, saj me spravljajo v grozo,« pravi Nzamwita, ki je – iz razumljivih razlogov – še devičnik. »Da bi zagotovil, da se mi ženske ne bodo približevale, sem se zaklenil sem noter in postavil ograjo okoli hiše,« pravi o sebi. Callitxovo zgodbo so v obliki kratkega dokumentarnega filma prikazali na televiziji, pred kratkim pa je zakrožila tudi po spletu.