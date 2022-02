Adam na letalo s tangicami namesto maske. Poglejte, kaj se je zgodilo (VIDEO)

Adam Jenne (38) iz ameriške zvezne države Florida je na letalu United Airlinesa nosil ženske tangice namesto maske, zato so ga seveda z leta odslovili. Za kanadske medije je razložil, da je to počel, kot protest proti »neumnim pravilom«.

»Gre za absurd. Masko moram imeti, dokler letalo ne doseže določene višine, nato pa lahko pokličem stevardeso, da mi prinese hrano in pijačo, ker po zakonu takrat ne rabim maske,« je povedal.

Letalsko osebje ni imelo prav nič razumevanja za njegovo protestiranje, večkrat so ga prosili naj si nadane masko, a ni hotel. Ko so ga vrgli z letala, je nekaj potnikov ob tem zaploskalo, nekaj pa jih je Adama podprlo in zapustili so letalo.