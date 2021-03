800 evrov mu je izplačal s kupom kovancev

Delodajalec se mu je maščeval.

FOTO: Ivan balvan/Getty Images

Denar je moral z lopato nagrabiti z dovoza.

Sramotno je že to, da je moral po odpovedi opominjati in nazadnje celo prositi nekdanjega nadrejenega, naj mu plača za opravljeno delo, nazadnje se je moral obrniti celo na inšpekcijo. Po tem koraku je lastnik avtomehanične delavnice A OK Walker Autoworks v ameriški zvezni državi Georgia le odprl denarnico in nekdanjemu zaposlenemu odštel še zadnjo plačo. Do zadnjega centa, dobesedno. Plačal mu je namreč v kupih kovancev, zneska slabih 800 evrov mu namreč ni nakazal ali pa izročil v bankovcih, temveč v več kot 90.000 kovancih za cent.In to še povsem zamazanih z motornim oljem, je zgroženiz Peachtree Cityja, zraven dostavljene pošiljke, ki ga je čakala kar na dovozu, pa je bilo pismo s plačilno listo in sporočilom s sočno vsebino, ki je mehanik ni želel razkriti javnosti. Svojo izkušnjo pa je le podelil z mediji, da bi opozoril na različne oblike obračunavanja s podrejenimi in nezdrave odnose ter delovne razmere v številnih podjetjih. Kot pojasnjuje, delo v avtomehanični delavnici ni bilo mačji kašelj, na strupeno delovno okolje pa je nadrejenega večkrat opozoril, a brez učinka. Ko mu je končno prekipelo, bilo je novembra lani, je dal odpoved, a se je sklenil otresti vseh zamer in se posloviti spoštljivo, poročajo ameriški mediji.No, sam ni bil deležen spoštljivega slovesa, žal pa se na način izplačila, na katero je čakal več mesecev, niti ne more pritožiti, saj mu šef ni ostal dolžan niti centa, da je denar masten ter umazan, da ga je moral z lopato spraviti z dovoza v garažo in da mora vsak kovanec, če ga hoče kdaj uporabiti, najprej očistiti, pa pač ni skregano z zakonodajo. »Le krivično se mi zdi, da moram še toliko časa in dela vložiti za denar, za katerega sem v bistvu že oddelal svoje,« pove Flaten, ki lastnika delavniceopisuje kot otročjega in maščevalnega.Ameriški mediji so o šokantnem obračunu povprašali tudi Walkerja, ta pa je hladno odvrnil le, da je Flatenu plačal za opravljeno delo, ali mu je na dovoz odvrgel kupe kovancev ali ne, pa se preprosto ne spominja.