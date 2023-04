41-letni oče dveh otrok je obseden z Marvelovim junakom (FOTO)

Ljubitelji znanstvenofantastičnih filmov so junaka, imenovanega Deadpool, na velikem platnu videli že v osmem filmu o Možeh X, prvi film o junaku Marvelovih stripov pa so posneli leta 2016. V glavni vlogi moškega, ki zboli za rakom in se prepusti eksperimentalnemu zdravljenju, ki mu omogoči posebne moči, hkrati pa pusti na njegovem telesu srhljive brazgotine, je zaigral Ryan Reynolds.

Uspelo mu je priti v Guinnessovo knjigo rekordov. FOTO: osebni arhiv

Film bo leta 2024 dobil še tretji del, kar pomeni, da navdušencev nad neusmiljenim superjunakom ne primanjkuje. Mednje vsekakor spada Gareth Peter Pahliney iz Cloghana v Veliki Britaniji, ki je nad Deadpoolom tako navdušen, da je začel zbirati predmete, povezane z njim. Zbirateljska strast je 41-letnega očeta dveh otrok zgrabila 2006., od takrat pa mu je uspelo zbrati že 2250 kosov. Zbirka je tako velika, da je prišla v Guinnessovo knjigo rekordov, strastni zbiratelj pa jo redno dopolnjuje. Na mesec kupi od 20 do 40 izdelkov, povezanih z njegovim najljubšim fantazijskim junakom, naroča pa jih z vseh koncev sveta.

Nad Deadpoolom se je navdušil že veliko pred filmi, še kot otrok, ko je o možu v črno-rdeči preobleki prebiral v stripih. »Kupil sem toliko stripov, kolikor sem finančno zmogel. Kupoval sem tudi figurice,« se spominja svojih zbirateljskih začetkov. Zbiranje ga osrečuje, s ponosom pa ga navdaja tudi to, da se je pred 14 leti odrekel alkoholu in od tedaj namesto za pijačo denar raje porabi za svojo zbirko.

Na mesec kupi do 40 izdelkov, povezanih s fantazijskim junakom, naroča jih z vsega sveta.

Gareth je svoji zbirki namenil eno sobo v hiši, v njej pa mu družbo rad dela sin. »Mislim, da ne bom nikoli prenehal,« pravi o svojem konjičku. Edina stvar, ki je ni pripravljen deliti z javnostjo, je vsota, ki jo je že zapravil za Deadpoola. »To naj zaradi miru v družini ostane skrivnost,« se pošali, s tem pa cilja predvsem na ženo Nikki, ki bi se, če bi ji bilo znano, koliko denarja je že zapravil za spominke o stripovskem junaku, najverjetneje precej razburila.