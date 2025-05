36-letnici zaradi komentarja na družbenem omrežju grozi 4000 evrov kazni

Policija v Bjelovarju je zaključila obravnavo primera, ki se nanaša na komentar na družbenem omrežju pod člankom lokalnega portala o delu javnih uslužbencev. V komentarju je bila uporabljena kratica, ki jo mnogi razumejo kot žaljivo do policije in drugih uradnih oseb.

»Komentar je vseboval kratico, ki se pogosto razlaga kot žaljiva do policije in drugih uradnih oseb, objavljen pa je bil tako, da je bil dostopen širši javnosti. Zaradi takšnega javnega izražanja je bil zoper 36-letnico, ki je komentar objavila, podan obtožni predlog pristojnemu sodišču zaradi kršitve javnega reda in miru,« so za Bjelovar.live sporočili iz policije.

Po neuradnih informacijah regionalnega portala je bil sporni komentar kratica »ACAB«, ki pomeni All Cops Are Bastards (vsi policisti so barabe, op. p.). Enak pomen ima tudi zapis »1312«, ki je šifrirana oblika izraza.

Policija: »Sporočilo je zelo žaljivo do vestnih policistov«

Policija je poudarila, da gre za izrazito žaljivo sporočilo za policijske uslužbence, ki »vestno in marljivo opravljajo svoje delo ter so v službi zaščite državljanov«.

»Komunikacija na internetu, zlasti na družbenih omrežjih, se šteje kot javni prostor,« opozarjajo in dodajajo, da so tudi tam v veljavi zakonska pravila vedenja. »Sovražni govor, žalitve in spodbujanje k nestrpnosti lahko imajo pravne posledice.«

Kazen do 4000 evrov ali 30 dni zapora

Policija se pri tem sklicuje na zakon o prekrških zoper javni red in mir, ki pravi sledeče: »Kdor žali ali omalovažuje državne organe oziroma uradne osebe pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem službe, kaznovan za prekršek z denarno kaznijo od 700 do 4000 evrov ali z zaporom do 30 dni.«