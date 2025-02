32-letnica rodila že 12 otrok: v enem letu povila kar tri

Medtem ko mnogi razmišljajo, koliko otrok bi imeli, če sploh katerega, se drugi enostavno prepustijo, da o številu članov njihove družine odloči usoda. In ta igra še kako pomembno vlogo pri številu otrok 32-letne Yalancie Rosario. Nedavno je namreč rodila že 12., še bolj presenetljivo pa je, da je zadnja deklica na svet prijokala kot tretja v zadnjem letu.

Vplivnica je pred njo namreč rodila dvojčka in nedolgo po njunem rojstvu znova zanosila. Ker je starejša otroka dojila, je bila prepričana, da se to ne more zgoditi, sicer pa je Yalancia že v preteklosti povedala, da sta z možem na začetku zveze, ko sta se o velikosti družine šele pogovarjala, uporabljala kontracepcijo, poskusila sta, pravi, tako rekoč vse oblike, a je šlo vsakič kaj narobe, zato sta prepričana, da jima je bilo pač namenjeno, da imata veliko otrok.

Eden od sinov ni preživel

Zadnjo deklico je 32-letnica poimenovala kar po sebi, spletni uporabniki so se že pošalili, da ni čudno, saj da bi vsakemu zmanjkalo idej, če bi se moral domisliti toliko imen. Zakonca Rosario imata poleg najmlajše Yalancie še 15-letnega sina Jamela, štiri leta mlajšega Michaela mlajšega, desetletno Angelo, Gimani šteje sedem let, Armani pet, Sincere štiri, Khaza tri, Kairo ima dve leti, dvojčka Angelita in Azari pa sta te dni dopolnila eno leto.

Yalancia in Michael bi morala imeti še enega sina, letos bi dopolnil osem let, a se je rodil mrtev. Glede na to, da se zakonca na kontracepcijo ne moreta zanesti, je Yalancia v smehu dejala, da se ji dozdeva, da še nista zaključila, in da se bo njuna družina v naslednjih letih še povečala.

»Nič zato, sama sem najstarejša od sedmih otrok in vedno sem si želela veliko otrok, vsaj deset. Mnogim se to zdi strašljivo in ogromno dela, meni pa nekaj povsem običajnega. Moje otroštvo v veliki družini je bilo čudovito, takšno bi rada podarila tudi svojim otrokom,« je dejala.