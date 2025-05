263 slonov terorizira skupnosti: »Sloni so mi ubili ženo«

Prebivalci vasi, ki živijo tik ob narodnem parku Kasungu v Malaviju, se soočajo s hudimi težavami zaradi 263 slonov, ki so jih v sklopu večmilijonskega projekta v sodelovanju vlade in naravovarstvenih organizacij iz prenatrpanega rezervata v Malaviju preselili v ta park ob meji z Zambijo.

»Spet so prišli ponoči,« je za AFP v teh dneh povedal 45-letni Rodwell Chalilima, oče šestih otrok, s skoraj neslišnim glasom, polnim žalosti in jeze, medtem ko je ob zori zrl v uničeno njivo koruze. Raztrgana stebla namreč ležijo polomljena kot vžigalice, tla pa so posejana z odtisi slonovih stopal.

Uspeh in nočna mora

Naravovarstveniki so selitev označili za uspeh, vendar je za prebivalce na obeh straneh meje to postalo nočna mora. Nekateri so se pridružili tožbi proti britanski organizaciji International Fund for Animal Welfare (IFAW), ki je sodelovala pri selitvi, in zahtevajo več milijonov dolarjev odškodnine.

Po podatkih odvetniške pisarne, ki zastopa deset tožnikov iz Zambije in Malavija, je v incidentih umrlo najmanj 12 ljudi. Prebivalci trdijo, da neustrezno ograjen park omogoča slonom vstop v človeška naselja, kjer uničujejo pridelke in celo vdirajo v stavbe med iskanjem hrane. V IFAW pravijo, da sami ne upravljajo parka in da je bila njihova vloga le svetovalna in finančna podpora vladi.

Iz parka so prinesli krsto in nekaj hrane za pogreb.

V bližnji vasi Chifwamba 35-letni Kannock Phiri pove, da so njegovo ženo sloni pohodili leta 2023, ko je nabirala zelenjavo. Najmlajši od njunih petih otrok je komaj preživel srečanje z njimi. »Iz parka so prinesli krsto in nekaj hrane za pogreb,« je povedal in dodal: »Potem so izginili. Nobene pomoči. Nobene odškodnine.«

»Preselitev je temeljila na ideji, da lahko sloni in ljudje srečno sobivajo ter prosto hodijo po kmetijskih površinah,« je dejal Mike Labuschagne iz fundacije, ki sodeluje s prizadetimi družinami, in je včasih delal za IFAW. A je to po njegovem fantazija za donatorje iz Amerike, Britanije in Evrope, ki slone poznajo iz filmov, cirkusov ali živalskih vrtov. S tožbo bodo zahtevali več milijonov dolarjev odškodnine za tisoče prizadetih, ki so utrpeli škodo, izgubili svojce ali bili poškodovani. Zahtevajo tudi postavitev ustreznih ograj. Po podatkih ministrstva za okolje Malavija je vlada sicer že zaključila 84 odstotkov 135-kilometrske ograje, ki naj bi slone zadrževala v parku.