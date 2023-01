24-letnik iz Dallasa živi s 13 zlatimi prinašalci

Ne le da je pes človekov najboljši prijatelj, tudi človek je lahko psu neizmerno vdan, česar nihče ne ve bolje od Collina Standona. V domu velikega oboževalca zlatih prinašalcev je, milo rečeno, živahno in glasno, kajti pasji lajež se razlega od jutra do večera, veselega mahanja z repom pa tudi ne manjka: 24-letnik iz teksaškega Dallasa je namreč ponosen lastnik kar 13 čudovitih kužkov, kljub visokim stroškom, ki jih terja skrb za krdelo, pa pravi, da je njegov trud nedvomno poplačan z neizmerno ljubeznijo.

Buddyja rešil pred evtanazijo

Dom Collina Standona: za nekatere pekel, za druge raj. FOTO: Tiktok

Njegova pasja družina se je povečala tako rekoč čez noč. Dolgo je bil lastnik treh zlatih prinašalcev, Sama, Chloe in njene sestre Emme, med njimi pa sta bila prva zaljubljeni par, ki si je pred časom omislil mladiče. Skotilo se jih je kar devet in Collin je skorajda brez pomisleka sklenil, da bo obdržal kar vse. In kot da dvanajst pasjih ljubljencev ne bi zadostovalo, je za srečno trinajstico iz bližnjega zavetišča posvojil še enega ostarelega zlatega prinašalca, Buddyja, ki mu je že grozila evtanazija. Prostora in časa ima več kot dovolj, je svojo šokantno odločitev pojasnjeval pasji očka, ki največ časa posveča vzgoji devetih najmlajših. Poimenoval jih je Rocky, Moose, Raider, Cowboy, Pumpkin, Sunshine, Missy, Angel in Callie, in čeprav se to marsikomu morda zdi nemogoče, jih Collin brez težav ločuje med seboj, saj ima vsak svojevrsten značaj in videz, zatrjuje.

Trinajsterica vsak dan pohrusta skoraj pet kilogramov hrane, zlati prinašalec pač ni majhna pasma, poleg tega pa je najmlajših devet že zelo aktivnih, tako da so sprehodi in športno udejstvovanje velik izziv. Prav tako ni zanemarljiva nega dolge dlake, ki je seveda ne manjka v vsakem kotičku Collinovega doma, zato so robotski sesalniki pri njem nepogrešljiv gospodinjski aparat.

5 kilogramov hrane na dan pojedo njegovi ljubljenci.

Prek tiktoka, kjer svojim 325.000 sledilcem redno poroča o pasjih doživetjih, prejema tudi številne donacije ljubiteljev kužkov in dragocene nasvete, ne manjkajo številne pohvale in izrazi občudovanja, pa tudi kakšna kritika ga doleti. Medtem ko nekateri njegov dom opisujejo kot norišnico, mu drugi zavidajo, češ da je v raju. Collin se nedvomno strinja s slednjimi.