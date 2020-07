Mladenič (21) poročil 75-letno žensko: spletni komentatorji ne mirujejo (FOTO)

Nenavadna zveza te dni odmeva na spletnih omrežjih. Fantjih ima 21, ženskapa 75. Še bolj nenavadno pa je dejstvo, da sta se zaročila 14 dni po prvem zmenku in da zanj to sploh ni prva tovrstna zveza. Razlika v letih ju ne moti, pravita, da sta par kot vsi ostali. Redno se pohvalita tudi z aktivnim spolnim življenjem, poroča Večernji.Pravita, da 54 let razlike ne vpliva na njun odnos. Gary je zaljubljen do ušes, na instagramu pa redno objavlja skupne utrinke. V eni izmed objav je zapisal, da jo ljubi takšno, kot jo je bog ustvaril. Veliko je fotografij, na katerih se poljubljata. Poročila sta se po šestih dneh priprav, živita pa pri enem izmed Almedinih vnukov. Mladoporočenca trdita, da sta bila ustvarjena drug za drugega.Spletni komentatorji pa imajo deljena mnenja. Nekateri so nad parom navdušeni in jima na veliko čestitajo, nekateri pa niso čisto prepričani, ali je lahko takšna zveza uspešna.