200 nagih zapornikov je na begu, policija že na delu

Iz Ugande poročajo o velikem pobegu iz zapora. Več kot 200 zapornikov se je uprlo stražarjem in pobegnilo v divjino, pri tem pa so odvrgli rumene zaporniške obleke, da jih policija ne bi mogla izslediti. Tamkajšnji mediji poročajo, da je zdaj 219 nagih moških na begu pred roko zakona.



V spopadu med begom sta umrla eden izmed paznikov in eden izmed zapornikov, poroča Daily Mail. Med ubežniki so različni profili kaznjencev – od morilcev do manjših prestopnikov. Policisti opozarjajo, da so nekateri ubežniki lahko zelo nevarni, zato prebivalstvo prosijo za koristne informacije.