12-letnica rodila otroka, možni oče 16-letni brat. Družina sumila le, da se je zredila

V začetku julija je v češkem mestu Karlovy Vary 12-letno dekle rodilo zdravega otroka. Po poročanju portala Novinky.cz je deklica prišla v bolnišnico, ker jo je bolel trebuh, njena družina pa sploh ni posumila, da je noseča – mislili so, da se je zgolj zredila.

Med nosečnostjo je deklica redno hodila v šolo, njeno stanje pa tudi tam ni vzbudilo nobenega suma ali odziva.

Zdravnici Jana Alešová in Helena Neumannová s Češkega društva za ginekologijo in porodništvo sta za tamkajšnje medije povedali, da se s takšnim primerom še nista srečali. Pojasnili sta, da se včasih na preglede res pridejo nosečnice, stare 14 let, a nosečnosti pri deklicah, mlajših od 14 let, sta do zdaj poznali zgolj iz poročil z drugih kontinentov.

Taka stanja pogosto ostanejo neopažena

»Če je že imela menstruacijo, je bila fiziološko sposobna za nosečnost. Nosečnost pri tako mladem dekletu se običajno odkrije pozno, ko splav ni več mogoč,« je poudarila Neumannová. Zdravnici sta še pojasnili, da telesne spremembe v puberteti pogosto prikrijejo znake nosečnosti, zato taka stanja pogosto ostanejo neopažena.

Zaradi občutljive narave primera in mladoletnosti deklice češki zdravniki in policija za zdaj niso razkrili več informacij. Poteka policijska preiskava, ki naj bi razjasnila okoliščine, kako je do nosečnosti prišlo.

Po neuradnih informacijah medijev naj bi bil oče otroka dekličin 16-letni brat. To naj bi povedala v pogovoru s psihologom, policija pa trenutno opravlja DNK testiranje, da bi to potrdila.

Po navedbah portala Novinky.cz to ni prvi tovrstni primer na Češkem. Leta 2007 je najstnica rodila otroka, potem ko jo je 12-letni brat prisilil v spolni odnos. V tem primeru policija zaradi njegove starosti proti dečku ni vložila obtožnice, poroča Večernji list.

Preberite še: