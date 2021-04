Zvezdana Mlakar: svojega mnenja si ni upala povedati

S sinom Majem

Takrat je v staromeščanskem stanovanju Tavčarjeve hiše, obkrožena s starinami, prebirala knjigo z naslovom Moč pozitivnega mišljenja. »Če se ukvarjaš z igralskim poklicem, moraš imeti rad tudi stol, ker ima tudi on svoje življenje.«V Ljubljano je prišla s Ptuja. Priznala je, da je bila igralska akademija zanjo velika muka: »Nisem se ujela, ker sem prihajala iz male, delavske družine in so mi avtoritete pomenile zelo veliko. Poslušala sem vsakogar, mnenja si nisem upala povedati, počutila sem se manjvredno. Vedno mi je nekdo stal na poti. Več je bilo trnja kot rož.«No, danes je Zvezdana, pa če sta nam njena pojava na televiziji in njeno spraševanje na pogovorih všeč ali ne, priznana in zlasti drugačna voditeljica intervjujev, ki odpira včasih kar preveč zamolčane teme. Pred leti je preprosto priznala: »Biti igralec ni poklic, to je vse, vloge se nikoli ne končajo.«