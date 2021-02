Zvezda Slovenija v trezorju v Švici

To je bilo prav posebno zgodovinsko dejanje. Zanj je poskrbel naš rojak) iz New Jerseyja oz. mesteca Hackensack v državi New Jersey, kjer je tudi lastnik firme American Slovenian Consulting.Pavlič je namreč Slovenijo vpisal med zvezde. V mednarodnem registru zvezd v Washingtonu je pod datumom 25. junij 1991 (datum razglasitve slovenske samostojnosti) črno na belem zapisano, da mednarodni zvezdni register priznava odslej zvezdo Ursa maior Raioh 12m50sd51°13' samo še pod imenom Slovenija. Vpis je plačal Joe Paulic (Jože Pavlič).»To sem storil iz nestrpnosti, ker ZDA še niso priznale Slovenije, čeprav izpolnjuje vse pogoje, da kot neodvisna in demokratična država postane enakopravna članica sveta. Za vpis v vesolje sem se odločil zato, ker vsaj tam slovenskemu priznanju nihče ne nasprotuje,« je našemu takratnemu dopisniku Dela iz ZDA, ki pa je novico z veseljem poslal tudi za objavo v Slovenskih novicah, povedal Joe, ki je v ZDA priromal v šestdesetih letih, zaradi prilagajanja ameriškemu poslovnemu svetu je malce amerikaniziral svoje ime, sicer pa je, kot je zapisal Meršol, Slovenec od glave do peta. Joe, prej Jože, je še dodal, da je pač preprosto šel v Washington in v mednarodnem registru zvezd uredil vse potrebno. Izvirni dokument o tem je poslal predsednikuJe pa moralo miniti še nekaj mesecev, da je zvezda Slovenija bila tudi uradno vpisana v mednarodni register v Švici. To se je zgodilo decembra 1991 in od takrat za vselej zvezda Ursa maior nosi ime Slovenija. Dokument o tem je varno shranjen v trezorju mednarodnega registra zvezd v Švici, ime pa je registrirano tudi v patentnem uradu ZDA.Še najbolj zanimivo pa je, da je Slovenijo torej najprej priznalo vesolje, šele nato pa ZDA, ki so se kar nekaj časa – obotavljale. Te so samostojno Slovenijo priznale 7. aprila 1992, v »paketu« s Hrvaško ter Bosno in Hercegovino.