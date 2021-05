Znani Slovenci nam voščijo ob okroglem jubileju (FOTO)

Andrej Šifrer, pevec. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Na današnji dan pred 30 leti so Slovenske novice prvič ugledale luč sveta. Ob tem pomembnem okroglem jubileju so znani Slovenci čestitali našemu časopisu, ki je mnoge spremljal ob jutranjih kavah in jih na njihovih življenjskih poteh.»V tujini so že veliko prej imeli rumeni tisk z žgečkljivimi teksti in bombastičnimi naslovi. Pri nas tega nismo poznali. In v čem je šarm uspeha rumenega tiska? Ljudje zelo radi vidijo, da se kaj slabega godi tudi bolj uspešnim. Gre za kanček privoščljivosti, radovednosti. Dobro je vedeti, kaj se dogaja nekomu, ki ga poznajo samo z ekranov in iz časopisov, dobro je 'pogledati v drobovje'. Jugoslavija tega ni imela. Prihod Slovenskih novic je bil tozadevno revolucionaren. In mislim, da je bilo dobro, da so se pojavile, čeprav sem bil tudi sam večkrat 'žrtev' tega 'pogleda v drobovje'. Vendarle pa so bile Slovenske novice največkrat tiste, ki so spremljale moje uspehe, koncerte, komentirale in pisale o tem. In tudi izvedele največ podrobnosti.« (»Ko sem izvedela za vaš jubilej, sem pobrskala po domačem arhivu in našla članek o sebi iz leta 2002 z naslovom Pljučno vprašanje. Poleg je bila slika mojega dekolteja, ki je bil takrat res lep (smeh). In je bilo pod njo vprašanje, ali sem si dala povečati oprsje. Ne, nisem si povečala oprsja, ne takrat ne danes, ko so spet same od sebe zrasle (smeh). Takrat, ko je članek izšel, mi ni bilo tako prijetno, danes, ko gledam nazaj, pa se mi zdi že kar kot kompliment (smeh). Čestitke, Slovenske novice, in še na veliko uspešnih let!« (»Slovenske novce so časopis za vse generacije. Sama jih prelistam pri tastu in tašči, še posebej pa so mi všeč kulinarične rubrike. Ob okrogli obletnici vam želim vse najboljše!« (»Slovenske novice, vse najboljše in najlepše za vaš 30. rojstni dan! Ostanite še naprej tako informativni, prodorni in prvi – takšni, kot ste zdaj.« (»Drage Slovenske novice, iskrene čestitke ob vašem tretjem okroglem jubileju, v teh letih smo se družili ob naših najrazličnejših življenjskih zgodbah, vzponih, padcih, drug ob drugem smo bili v trenutkih sreče, razočaranj, tudi težjih preizkušnjah. V prihodnjih letih vam želim obilo dobrih zgodb, delovne vneme, predano ekipo ter zadovoljnih bralcev in vam kličem: Vse najboljše in še na mnoga leta!« (Sem jadral z njimi v višav nebesa in štrbunknu v klet pekla, a jasno mi je postalo šele v vicah: Vse se izravna v Slovenskih novicah! (Spremljam Novice in čestitam edini od edicij, ki je pozitivna v tem času, ko vsi iščemo neke negativne stvari. In zdravstvene izvide. (Smeh.) Ostanite taki, kot ste, verodostojni in resnicoljubni. Čestitke! (V vaškem bifeju so vsako jutro bile na šanku tudi Slovenske novice in smo jih malo prelistali tudi na sredini, kjer je bilo po navadi neko dekle. Glede na to, koliko je bila oblečena, malo manj, pomanjkljivo ali čisto slečena, smo ugotavljali, kakšno bo vreme. Več ko je bilo zakritega telesa, slabše je bilo vreme. Bolj ko je bila odkrita, lepše je bilo. Napovedovali smo vreme iz Slovenskih novic, vsako jutro. Tako da vam ob 30-letnici želim čim več lepega vremena. (Slovenske novice so nam veliko pomagale na naši poti. Zelo me je veselila rubrika, ki je predstavljala mlade ansamble in poročala o novicah na domači glasbeni sceni – tako smo se med drugim tudi Ansambel Saša Avsenika lahko v besedi predstavili s svojim prvim albumom. Občutek podpore je bil vedno prisoten tudi, ko smo iskali nove člane oz. vabili na naše velike koncertne dogodke. Posebno radi smo sodelovali z mag. Ivanom Sivcem, ki je z znanjem in simpatijo do fenomena Avsenik rad širil dober glas, zgodbe in novice v zvezi z Avseniki pri Slovenskih novicah. To zvezo nam je pomagal vzpostaviti še pokojni ata Slavko. Pozneje je pa narodno-zabavne vsebine skrbno prevzela Mojca Marot, s katero še danes zelo lepo sodelujemo. Pri njej najbolj cenim to, da rada osebno pride na dogodke, o katerih piše, in da imamo medsebojno prijateljsko spoštovanje, saj ve tudi, kako dragocena je družinska intima. Dragi kolektiv Slovenskih novic – ob vašem jubileju in uspešni zgodbi vam v imenu družine Avsenik želim vse najboljše in še veliko dobrih časopisov. (Vse najboljše Slovenske novice za 30 let. glede na to, da sva generacija, no tam tam, vi ste dve leti starejši od mene, vam želim tako kot bi želel sebi. Čim več zvestih poslušalcev in poslušalk, torej v vašem primeru bralcev in bralk. Čim več lepih zgodb in še na dolga, dolga leta uspešnega delovanja. Jaz se ne spomnim nekaj zgodb svojih za nazaj kaj ste vse pisali o meni ali pa od očeta ampak verjamem, da same lepe stvari in naj tako tudi ostane. Se beremo še naprej. (Znano je, da so Slovenske novice najbolj bran medij. In ob 30-letnici kot zvesti bralec želim še na mnoga leta. (Čestitam! (Kakšne so danes novice, kakšen je danes ta svet. Spomnim se te vaše reklame, kot da je bilo včeraj. Pa je že 30 let minilo. Bravo, ker ste že toliko časa na terenu, ne vklonite se se tej digitalni dobi, čeprav je pritisk velik. Vi se ne date! Še naprej zdržite. Veliko zanimivega izvemo! Ko imam ženo zraven, grem zelo hitro čez sredino časopisa. Ko pa sem sam, z užitkom pogledam slike na sredini. Beremo vas povsod – na morju, v kafičih, doma, na stranišču. Še naprej ostanite tako dobri!« (