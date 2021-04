Zmagala ljubezen do morja

V proizvodnji bark

V začetku aprila 1995 smo v Slovenskih novicah pod rubriko Svet v gibanju pisali članek o bratihin, ki sta bila na pragu svetovne slave. Starejši Japec je končal medicino in postal profesor na medicinski fakulteti, mlajši brat pa arhitekt. A kmalu ju je ljubezen do morja in jadranja povezala v enega najslavnejših oblikovalskih parov jadrnic na svetu.Do aprila sta zrisala 58 jadrnic in motornih plovil. Po njunih načrtih jih je bilo izdelanih kar 6037. Vrata so se jima tako na široko odprla. Na svetovnem navtičnem sejmu v Parizu, ki ga je v devetdesetih obiskalo 350.000 pomorskih navdušencev, so predstavili jadrnici Bavaria 37 in 39, francoski proizvajalec Jeanneau pa svojo velikanko 45.1, katere trup sta prav tako narisala Jernej in Japec v svojem navtičnem studiu J&J Design.In brata Jakopin sta narisala v devetdesetih praktično vse, kar so izdelali jadrnic pri Elanu, od devetnajstice pa do 33, 43, 431, 34, 38 in Elan 43R, je takrat zapisal naš kolega, tudi sam strastni ljubitelj jadranja in poznavalec jadralske scene.Kako napredna sta bila brata in kako širok pogled na morje sta imela, govori zgodba, kako je Japec z našim slavnim jadralcemprepričeval takratnega direktorja, naj Elan začne proizvajati jadralne deske. Pa nista bila uslišana.V nekem pogovoru je Japec, ki je pustil medicino in hobi zamenjal za poklic, vsem tistim, ki bi se radi podali po njegovih stopinjah, svetoval, naj delajo to, kar jih veseli.Nato sta leta 2011 ustanovila Razvojno-navtični center SeaWay Yachts s sedežem blizu Bleda, kamor je država vložila kar 11 milijonov evrov. Leta 2010 je imelo podjetje Seaway Group kar 300 zaposlenih. A zgodba se žal ni izšla. Podjetje je propadlo in šlo v stečaj. Davkoplačevalci smo poravnali polovico dolgov.