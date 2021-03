Zlati klopotec za Muaje pesmi, muaje želje

Bil je priljubljen festival, ki je postregel z obilico pozneje ponarodelih popevk. FOTO: V. J.

Festival narečne popevke Vesela jesen ni manjkal niti leta 1991. Novinarji Slovenskih novic, ki so bile na medijskem trgu že od maja, so bili poleg, navsezadnje pa je bila narodno-zabavni glasbi v časniku že od začetka namenjena posebna stran, na kateri so bile objavljene novice z vseh koncev in krajev države, iz glasbenih studiev in dogajanja, povezanega z narodno-zabavnimi skupinami, katerih število je začelo rasti kot gobe po dežju.Kakor koli: festival narečne popevke Vesela jesen, ki so ga vsako leto pripravljali v Mariboru, je najstarejši slovenski glasbeni festival. Vse od leta 1962, ko so ga prvič organizirali pod okriljem študentske Katedre in je na njem zmagala, je v naslednjih letih skrbel za vedno nove, sveže popevke, pevce in pevke, najbolj pa se je profiliral ob odločitvi, da bo načrtno gojil narečno popevko. Z odra Vesele jeseni so tako vsako leto odmevala besedila v bogati paleti slovenskih narečij – od prekmurskih ravnic do Krasa in morja, od gorenjskih planin do dolenjskih gričev, obraslih s trtami – in tako bogatila nacionalne glasbene programe radia, televizije in javnih prireditev. Mnoge popevke so postale uspešnice, nekatere so skoraj ponarodele.Uredniki s TV Ljubljana so se ob veliki priljubljenosti narečne popevke v drugi polovici sedemdesetih odločili za filmsko snemanje posameznih glasbenih točk na pristnih lokacijah, ki so jih opevala besedila.Nazaj v leto 1991. Takrat so med drugim sodelovali: Mariborski kvintet,, skupina Čudežna polja,... Zlatega klopotca, najvišje priznanje občinstva, pa je prejela pesem Muaje pesmi, muaje želje, ki sta jo odpelain, avtorji pa so bili Edvin Fliser,in. Najvišje priznanje strokovne komisije pa je domov odnesel Lado Leskovar s pesmijo Glažek vinčka, katere avtorja sta bilain. Slovenske novice so bile poleg. Žal pa je kaj kmalu festival ostal le lep spomin.