Zlata borza tudi pri nas

FOTO: MATEJ DRUŽNIK

Zlato je ena izmed kovin, ki je bila venomer najbolj priljubljena za trgovanje. V Sloveniji s(m)o se tega začeli zavedati že leta 1991, ko so sredi leta napovedali začetek delovanja borze z zlatom v Ljubljani.Morala bi se odpreti že oktobra 1991, a se je nekaj zalomilo na državni ravni, sledila pa je napoved, da bo končno le odprla vrata vlagateljem januarja 1992. Kot so zagotovili novinarju Slovenskih novic, je bil poglavitni razlog za zamudo »poznejše znižanje davka na trgovino z zlatom« (s 65 na 10 odstotkov).So pa pri trgovanju lahko sodelovali člani ljubljanske borze (tisti, ki so pač želeli), Zlatarna Celje, zlatarji ter vsi, ki so izpolnjevali pogoje za pridobitev članstva. Pogoji pa so bili precej strogi: plačana članarina (v tisoč DEM), opravljen strokovni izpit za borznega posrednika in za posrednika pri trgovanju z zlatom, lastnost pravne osebe, registracija za opravljanje posla te vrste ter najmanj 30.000 DEM trajnega kapitala.