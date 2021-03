Zgoraj belo, spodaj črno

Zakaj smo tako obsedeni z modo 90. let? Trend, ki preprosto noče umreti. Takratna moda tako ali drugače nikogar ni pustila ravnodušnega. Tipični so bili kostimi s krilom ali hlačami. Konec 80. let še s podloženimi rameni, v 90. vedno manj. Veliko so se nosile kavbojke z visokim pasom, svetel džins, zmerno širok po nogah: mamast kroj. Zgoraj pa štrikani ali bombažni puloverji. Pri nas so se namesto čevljev tudi za vsak dan nosile superge oziroma športni copati. In pri moških, ha, bele nogavice! Mladi so v začetku 90. padali v grunge sceno: karo srajce, pletene jope, trgane kavbojke, starke. Vir...