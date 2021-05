Zgodbe junakov: mamico rešil pred zadušitvijo

Pomodrela v obraz

V obraz je bila že vsa pomodrela, zato sem vedel, da potrebuje pomoč.

V avtu je opazil damo, ki se je dušila in lovila zrak. Fotografija je simbolična. FOTO: Moisseyev/Getty Images

25 minut so zaradi hude gneče potrebovali reševalci.

»Nisem noben junak. Junak je tisti gospod, ki je pred dnevi rešil otroka iz gorečega stanovanja v Rožni dolini pri Ljubljani,« se je sprva branil naš sogovornik pogovora o tem, kako je pomagal mladi ženski iz Šaleške doline na eni manjših bencinskih črpalk na Ljubljanski cesti v Celju, ki se je znašla v težavah. Ko je dogodek opisal na svojem profilu na twitterju, so se pod objavo vsuli komentarji ljudi, ki so mu seveda izražali podporo.Kot nam je povedal, Poljčančan po rodu, ki se je v Celje pred kratkim preselil iz Maribora, se je v torek dopoldne po naključju znašel na omenjeni bencinski črpalki. In opazil bel avto, v njem pa damo, v pravem pomenu besede, ki se je dušila in lovila zrak.»Na zadnjem sedežu sem takoj opazil tudi otroški sedež in pomislil, da gre verjetno za mlado mamico,« nam je povedal sogovornik. »Noge je imela delno še v avtu, delno zunaj njega in je hlastala za zrakom. V obraz je bila že vsa pomodrela, zato sem vedel, da potrebuje pomoč,« nam je dejal. Izkazalo se je, da je težko dihala tudi zaradi zaprtega nosu, saj je imela v njem polipe. Takoj sem poklical na 112 in operater me je prosil, naj ostanem z njim na zvezi. Ampak dama je bila predvsem v veliki paniki, šoku prav zaradi tega, ker ni mogla dihati. Zato sem jo poskušal v prvi vrsti pomiriti. Pospremil sem jo tudi do sanitarij. Žal so ravno tisti dan imeli reševalci hudo gnečo, zato so do bencinske črpalke, ki je sredi Celja, potrebovali približno 25 minut. Ko pa so prispeli, so seveda oni prevzeli primer in žensko ustrezno oskrbeli s kisikom v reševalnem vozilu. Sam pa sem šel v prostore bencinske črpalke le še zato, da sem povedal, kaj se je zgodilo, in jih prosil, da kakšen pajek medtem ne bi odvlekel njenega vozila. Čeprav njeno življenje ni bilo ravno ogroženo, sem bil vseeno pomirjen, da sem ji pomagal,« nam je opisal dogodek naš sogovornik, ki se najraje ne bi izpostavil, če ne bi želel s tem primerom opozoriti predvsem na to, da ljudje postajaj(m)o kar preveč brezbrižni do tega, kaj se dogaja v naši okolici.»Vam povem, da so ljudje ves čas, ko sem bil ob ženski, ki se je dušila, šlo je za hiperventilacijo, hodili mimo, za to, kaj se dogaja z njo, pa se nihče ni zmenil. Zato sem ostal z njo vse do prihoda reševalcev,« nam je povedal.»V življenju sem počel že marsikaj in sem še vedno aktiven na različnih področjih. A res si najbolj želim, da bi ljudje bili bolj pozorni na to, kaj se dogaja soljudem, tudi na ulici. Da takrat, ko se nekdo znajde v stiski ali težavah, ne bi pogledali stran,« sklene Jože Vantur, ki je bil nekoč zaposlen tudi v policiji.