Zdravniki napolnili ploščad pred skupščino

Razmere v zdravstvu so bile oktobra 1991 v Sloveniji dobro napete. Najprej stavka, nato pa še razprava v skupščini. Pred poslanci slovenske skupščine, natančneje v družbenopolitičnem zboru slovenske skupščine, je, npr., takratna ministrica za zdravje dr. Katja Boh med drugim rekla, da bi bilo treba za ohranitev ravni zdravstvenega varstva nameniti še enkrat več denarja. Odbor za zdravstvo pa je od Peterletove vlade in zdravstvenega resorja zahteval, naj izdela seznam dolgov in pripravi shemo poravnav, povezanih z zdravstvenim resorjem.



Glede na to, da se je komaj dobro končala stavka zdravstvenih delavcev, je bilo v današnjih razpravah pričako­vati, da bodo poslanci izvršnemu svetu zastavili vprašanja, kdo je odgovoren, da na tem področju vladne poteze očitno niso bile ustrezne. »Stavka je bila odraz slabih razmer v zdravstvu,« je zbrane nagovorila ministrica dr. Katja Boh. So pa Slovenske novice kratko in jedrnato popisale stavko zdravstvenih delavcev, ki se je zgodila 10. oktobra 1991, ko so zdravstveni delavci, oboroženi s transparenti, dodobra napolnili ploščad pred slovensko skupščino. Pa so ostali poparjeni: ni bilo predsednika Lojzeta Peterleta, ni bilo zdravstvene ministrice Bohove, ni bilo nikogar, ki bi jim kompetentno povedal tako ali drugače. Kakor da bi rekli piš me v uh – drugače povedano.



Je pa bila takratna ministrica za zdravje prav zanimiva oseba. Katja Boh je leta 1974 doktorirala iz sociologije, nato pa se je v svojem strokovnem delu posvečala predvsem sociologiji družine. Maja 1990 je bila izvoljena v slovenski parlament, 1990–91 je bila predsednica Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo. S tega položaja je bila razrešena, kaj kmalu pa postala prva veleposlanica Republike Slovenije v Avstriji, kjer je ostala do leta 1997. Po veroizpovedi je bila judinja, poleg tega pa je bila tudi ustanovna članica Slovenske demokratske stranke.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: