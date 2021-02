Zdovc zagotovil premije

V začetku oktobra 1991 je v sosednji Italiji odmeval odličen nastop košarkarja, ki je igral za ekipo Knorr. Tistega dne je ekipa Knorr sredi Verone premagala Glax iz Verone, Jure je nasprotnikom nasul 27 točk, polovil 12 žog, 7 pa jih je ukradel. Iz lože pa sta mu ploskala tudi italijanski selektorin Hrvat»Zaslužili ste dvojne premije,« so bile prve besede predsednika košarkarskega kluba Knorr iz Bologne, ki je zaradi zmage kar prekipeval od veselja, vsi pa so seveda trepljali Jureta Zdovca, ki jim je to dvojno premijo (vsakemu po 700.000 lir) priboril.Tudi italijanski komentatorji so bili polni navdušenja, ker je bila ekipa Knorr ob Benettonu še edina neporažena ekipa v prvenstvu. In vse bolj je začelo prevladovati prepričanje, da je Knorr – poleg Benettona, ki je pripeljal ​, ekipo pa je vodil Skansi – napravil najboljši posel, ker je v zadnjem trenutku pripeljal Jureta Zdovca.