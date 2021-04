ZDA prehitele Sovjetsko zvezo

Leta 1987 so ZDA prvič v povojni zgodovini prehitele takratno Sovjetsko zvezo po izvozu orožja v države v razvoju. Potem so ZDA v obdobju 1987–1990 v omenjene države izvozile za več kot 30 milijard orožja, medtem ko SZ le 17,5 milijarde. Danes so seveda številke precej višje. Takrat je največji orožarski trg postal Bližnji vzhod, ki to ostaja še danes. Se je pa prav v osemdesetih povečal sovjetski izvoz orožja v Iran.In zakaj upad izvoza v SZ?Zaradi manj lokalnih konfliktov in zlasti nezmožnosti plačevanja orožja v gotovini bivših sovjetskih partnerskih držav. Gotovino pa je SZ nujno potrebovala. Danes so številke na obeh straneh drugačne.