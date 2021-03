Zaprto ob ponedeljkih!

Pred tremi desetletji je bilo v Ljubljani in okolici veliko gostiln zaprtih ob ponedeljkih. Eden od osrednjih vzrokov za kaj takega pa ni bilo posnemanje italijanskega vzorca ali kak virus, ampak Veletržnica na Rudniku.Ob ponedeljkih so bili namreč zasebni gostinci v glavnem tam, saj na osrednji tržnici v Ljubljani na stojnicah ni bilo kaj veliko sadja in zelenjave, če pa že, je bilo uvelo, zgubano in nabrano že sredi minulega tedna.»In spet nas bodo zmerjali, ko bomo vihali nos nad tržnično ponudbo. Bomo ga pa vseeno,« je zapisala poročevalka Slovenskih novicjunija 1991.