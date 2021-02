Zaljubil se je že v premierni izvod

Premnogi naši bralci ter seveda naročniki, ki Slovenske novice prebirajo že od samega začetka, 30 let je že, odkar izhaja ta najbolj brani časnik na Slovenskem, nam odstirajo nekakšno ljubezensko povezavo, ki jo imajo s svojim najljubšim časopisom, brez katerega enostavno ne morejo (začeti dneva). Eden takšnih je tudi v Pomurju in širše poznani, to je 71-letniiz Jakobovega naselja v Murski Soboti. Pravi, da se je v Slovenske novice zaljubil na mah, bilo je pred 30 leti, ko je v rokah držal menda tisti premierni izvod.»Nekoč ni bilo spletnih, digitalnih in podobnih medijev, in če smo želeli biti na tekočem z dogajanjem v naši bližnji in tisti malo bolj oddaljeni okolici, po Pomurju, Sloveniji pa tudi drugod, si se moral naročiti na kakšnega izmed tiskanih medijev. Ko so Novice prvič pomežiknile s prodajnih polic, smo resda že imeli naročen časnik Delo. A sem se pri priči naročil na ta časopis, že spočetka se mi je zdel tako zanimiv, drugačen, ki me je znal včasih nasmejati, spet drugič razžalostiti, pravzaprav pa me je že od nekdaj navduševal,« nam je pripovedoval Ludvik, za mnoge znance in prijatelje kar Lajči, ki z ženoter preostalimi družinskimi člani tako rad prebira vaše in naše Slovenske novice.»Moram priznati, da mi tiskana beseda resnično veliko pomeni, zato ni dneva, da ne bi že zjutraj prelistal Novic, v katerih imam še posebno rad vsakovrstne dnevne novice in dogodke po Sloveniji, predvsem iz Pomurja. Pravzaprav v Novicah ni rubrike, ki me ne bi zanimala, zato bodo prihajale k nam, to že lahko povem, tudi v prihodnje,« je povedal Lajči, ki se je spomnil, kako so ga Slovenske novice nekje na začetku izhajanja še posebno razveselile.»Prejel sem super nagrado, in sicer 60-litrsko stiskalnico!« pove upokojeni sodelavec organov za notranje zadeve, ki je v pokoju že vse od leta 1993. Kljub temu pa možakarju, ki se je rodil v Ivanjševcih v občini Moravske Toplice, od leta 1970 pa je Sobočan, ni niti malo dolgčas. Že od svoje mladosti je lovec, danes je tudi lovski starešina. V vrste zelene bratovščine mu je uspelo pritegniti tudi oba sinovain, zdaj pa tudi enega izmed petih vnukov. »Naj povem še to, da vseh pet vnukov prebira Slovenske novice!« je ponosno pristavil naš dolgoletni naročnik.