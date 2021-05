Zadnja stran Slovenskih novic jima polepša dan

Dolgoletni naročnik Slovenskih novic je tudiiz Murske Sobote, kjer živi z ženoin sinom. Starejši sinsi je ustvaril družino v Veržeju. Dan pri Ludviku in Zdenki pa se začne prav s Slovenskimi novicami.Ludvik jih prinese že k zajtrku in ženi vedno prebere zadnjo stran – najnovejši ocvirk, nato pa skupaj pogledata aktualno karikaturo.Dan se torej začne z nasmehom. Ludvikova stran je že po tradiciji – šport, pregleda pa vso vsebino, zlasti dogodke v Prekmurju in Prlekiji.Zdenka obožuje prispevke o zdravju, prehrani, glasbi, modi, delu na vrtu. Oba pohvalita priloge: Ona, Polet, Vikend, Oprta kuhinja ...»Ni kaj, marsikaj koristnega se najde,« pravita nekdanji športni delavec in učiteljica.Ni jima dolgčas. Večkrat se odpravita v počitniško hišico na Kukeč na Goričkem, kjer imata vrt in sadovnjak. Pokrajina je sanjska.Ludvik je poklicno pot začel leta 1966 kot učitelj tehničnega pouka in fizike na OŠ Bakovci, na kateri je bil zaposlen do leta 1970. Naslednja tri leta je bil upravnik v Klubu mladih v Murski Soboti. Velik del življenjske poti je preživel v športni dejavnosti.Bil je trener in sodnik, predsednik Športnega društva Pomurje Murska Sobota. Zaradi vidnega in uspešno opravljenega strokovnega dela je kmalu postal prepoznaven v slovenskem prostoru, zato je bil član strokovnega sveta za šport pri Vladi Republike Slovenije.Tudi v tretjem življenjskem obdobju ne miruje. Pripravil je obsežen zbornik z naslovom Oris zgodovine športne dejavnosti v Murski Soboti 1920–2020. Prejel je številna priznanja, med drugim Bloudkovo plaketo leta 2007 in plaketo Olimpijskega komiteja Slovenije leta 2012.