Začne s športnimi stranmi

V postojnskem Kidričevem naselju živi tudi naš dolgoletni naročnik. »Že vse od začetka, od osamosvojitve, sem zvest naročnik Slovenskih novic,« nam je zadnjič izdal. »Vaš časopis prebiram sleherni dan. Ker sem športni navdušenec, začnem seveda s športnimi stranmi. Nato se pomaknem proti črni kroniki in potem preberem še vse ekskluzivne novice na prvih straneh,« je jutranji ritual opisal sogovornik, ki je že dobro desetletje upokojenec.Vrsto let je bil kot strojnik zaposlen v ljubljanski tobačni tovarni, nakar se je preselil v Postojno, kjer je upokojitev pričakal kot varnostnik. Še posebno zanimiv je njegov priimek, ki skriva nekaj češkega: »Čeprav ne znam niti besedice češko, imam češke korenine, moj praded je pred prvo svetovno vojno prišel v Slovenijo in tu spoznal svojo ženo. Ker imam sina, ki živi v Ljubljani, se bo priimek Studnička nadaljeval.«Tudi njegovi hčerkije ta priimek tako všeč, da ga bo obdržala, četudi se bo kdaj poročila!Pri njih doma že tako radi berejo, Slovenske novice pa so kot nekakšen priboljšek. Ne le oče in hči, tudi ženajih še kako rada vzame v roke, in če so njej še posebno pri srcu priloge, se Ana neznansko rada poglobi v križanke, pa tudi branje člankov ji ni niti malo odveč.Starši so ji vcepili kulturo branja. Kar je v današnjih časih, prežetih s hitrostjo in instantnim načinom življenja, zares hvalevredno. Ljudje smo nagnjeni k stvarem, ki nam lajšajo življenje. Branje nam ga v nasprotju z gledanjem televizije na videz otežuje. Zato ga, tako kažejo tudi naklade slovenskih tiskanih edicij, ni na seznamu posameznikovih prioritet. Pri branju se je treba namreč poglobiti in vsaj za silo napeti možgane. Tudi ni junaka, ki bi bral namesto nas in vas.Zato so današnji junaki tisti, ki znajo vzgojiti svoje naslednike, kot je uspelo tudi našemu dolgoletnemu naročniku Metodu Studnički, v radovedne ljudi, lačne premišljenih, domišljenih in prav napisanih besed, besed z dodano vrednostjo. K čemur že 30 let vztrajno stremijo tudi Slovenske novice.