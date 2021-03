Začelo se je!

Sredi prejšnjega desetletja je bila Nova Ljubljanska banka (NLB) eno od strateških vozlišč ekonomske in politične moči v Sloveniji.



Če smo natančnejši: sredi prejšnjega desetletja je bila NLB še vedno strateško vozlišče ekonomske in politične moči. To je postala nekoč, v šestdesetih letih, potem pa je to moč bolj ali manj uspešno ohranjala. Vmes so bila tudi nihanja. In boleča sanacija v devetdesetih letih. V Slovenskih novicah pa je bil jeseni 1991 objavljen prispevek, da je Narodna banka Makedonije skopski izpostavi Ljubljanske banke začasno prepovedala vsa dinarska vplačila in izplačila.



»Do takrat bo izoblikovala svoje stališče do statusa LB v tej republiki, tj., ali je LB tuja banka ali ne,« so zapisali v sporočilu makedonski bankirji, Slovenske novice pa tudi objavile.

