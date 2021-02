Za rojstni dan ženi podaril naročnino

Med množico opravil vedno najde čas za Slovenske novice. FOTO: OSTE BAKAL

Med najstarejše bralce vaših in naših Slovenskih novic spada tudi 66-letni, upokojeni policijski komandir s Cankove, ki kar težko verjame, da minevajo že tri desetletja, odkar je luč svetla ugledal njegov najljubši dnevni časopis.»Teh 30 let z Novicami, na katere smo se doma tako zelo navezali, je resnično prehitro minilo. Po drugi strani pa sem že 22 let v penziji in tudi tukaj se vidi, kako čas nezadržno mineva. S časopisom sem sicer zelo zadovoljen, a moram priznati, da niti nisem ljubitelj spreminjanja oblike in zasnove samega časopisa. Četudi se vedno znova prilagodiš na novosti, ti je vsaka prejšnja oblika, ne vem povsem natančno, zakaj, nekako bolj pregledna. Kljub vsemu sta zame bistvena vsebina kot tudi dejstvo, da so v časopisu številni prispevki tudi iz naše regije. Ob tem v Novicah najraje prebiram športno stran, rešim vse križanke in vse sudokuje ter šele nato preberem odmevne prispevke o dogodkih po Sloveniji. Tudi ženaprebere prenekatere kraljevske in podobne trače pa tudi bulvar, tako da neprebranega resnično nič ne ostane!« nam je prijazno razodeval upokojeni policijski inšpektor in komandir, sicer pa mojster borilnih veščin, nosilec mojstrskega pasu 3. dan v judu in 2. dan v džudžicu.Ob vsem tem bi si kdo misli, da gre za grobijana in nedostopnega človeka, toda Marjan je pravo nasprotje temu. Je velik ljubitelj živali, kot član Društva za zaščito živali Pomurja pa se zavzema proti mučenju in zanemarjanju vseh živalskih vrst. In ne le to, je tudi padalec in učitelj padalstva, pilot tandema, pilot motornega letala in še in še, dolgčas mu ni, pravzaprav ima še premalo časa.Saj res, kako je že prišlo do tega, da se je naročil na Slovenske novice? »Že od prve številke sem začel Slovenske novice kupovati v naši trgovini na Cankovi. Nato pa se je začelo dogajati, da sem bil vse prevečkrat prepozen in jih je v trgovini že zmanjkalo. Tedaj sem se odločil ter na Novice naročil!«Vse odtlej se ni nikoli več zgodilo, da bi ostal brez najljubšega časopisa. Pa še to: »Naročnina na Slovenske novice je bila tudi darilo za ženin za rojstni dan,« je še z nasmehom povedal Marjan Slak.