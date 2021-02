Za pivo in klobaso

Sobota, 24. septembra 1991, je bila v Bohinju prav poseben dan! Gorenjci s tistega konca so dokazali, da so ta pravi, in s pomočjo Slovenskih novic pripravili solidarnostni koncert. Izkupiček pa je šel štajerski družini, ki je med osamosvojitveno vojno ostala brez za življenje potrebnih stvari.Dogajalo se je na kopališču pri jezeru, organizatorji,iniz Turističnega društva pa, ki je dal idejo, so dogajanje raztegnili čez ves dan. Dopoldne sta bila turnir v odbojki na mivki pa tekma z jadralnimi padali, mogoče se je bilo peljati s čolni, veslati, jezditi ...Ob treh popoldne so zaigrali vse bolj priljubljeni, potem šepa, zvečer jeprignal svoje, pa vse popularnejši... Vsi so prišli le za potne stroške, pivo in klobaso. Kar nekaj denarja je bilo zbranega in izročenega štajerski družini.