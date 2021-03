Za lepši dan izvod Novic in prijazna raznašalka Zlatka

Slovenske novice berejo tudi v Šentpavlu na Dolenjskem. Ti konci imajo bogato zgodovino. Dvorec Grundelj, od blišča je ostalo bore malo, je bil prvič omenjen že leta 1412 kot dvor Turjaških. V 19. stoletju pa so dvorna posestva razprodali, pokupili so jih tudi domačini. Tu sta si dom ustvarila tudi naša tokratna gostiteljain. Prisrčna sta, letos slavita 36 let poroke. Prišli smo, ko so ravno končali kosilo.»Že 30 let vas berem,« pove Joža. »Sprva smo časopis kupovali, potem pa smo se kar naročili, tako je še danes,« nadaljuje in razkrije, kako smo postali del njihove družine: »To so bili časi, ko nismo imeli dnevnega časopisa. Potem smo se odločili za Slovenske novice. Všeč so nam bile, prav tako vsebine, ki jih pripravljate,« pove zgovorna sogovornica. »Preberemo vse, najraje pa kulinariko in kulturo. Zelo rada imam križanke,« nadaljuje Joža, ki je tudi velika ljubiteljica naših prilog. »Med vsemi mi je najbolj pri srcu Ona. Želela bi si, da bi Delo in dom izhajal večkrat, pogrešam tudi Polet, saj imam šport zelo rada,« dodaja.Kdaj bereta Jože in Joža, nas zanima.»Praviloma dopoldan, ko otroci spijo,« pove Joža, njen dragi mož pa pride na vrsto zjutraj ali pa zvečer. Novice so pri hiši že kmalu zjutraj. »Imamo pridno, zvesto in vestno raznašalko Zlatko. Vsa čast in pohvale tudi njej. Zelo je prijazna, vedno najde lepo besedo za vsakogar. Rada pride mimo, pa še kakšno zjutraj rečeva,« Joža razkrije, kdo ji vsako jutro prinaša Slovenske novice. Ki pa jih Joža bere na svoj način.»Začnem od zadaj naprej. Pa saj je to pri vseh zadevah, ki jih berem. Lažje mi je obračati z desne na levo,« pragmatično pojasni, potem pa še pove, kaj dela. Že osem let pazi na otroke. »Sprva sem delala v Ljubljani, kamor sem se vozila vsak dan. Pa sem imela vrh glave vsega. Potem sva z možem pomislila, kaj bi lahko delala. Pa sem se odločila za varstvo otrok. Uspelo mi je pridobiti vsa dovoljenja. Zdaj sem zadovoljna, pa tudi moja družina ter seveda otroci in starši,« pojasni, kako si je delo ustvarila doma, kamor starši vozijo otroke, ki so stari od enega do treh let. Delovni dan se za Jožo začne ob šestih zjutraj, varstvo traja do 16. ure.»Otroci se hitro navadijo. Kakor jih naučiš, tako potem delajo,« pristavi Joža, ki se rada ukvarja s športom in vrtnari, hkrati pa je ponosna mati treh otrok in šestih vnukov. Pa rada ima svojega moža Jožeta, ki je imel delovno nesrečo, a po njej dobro okreva tudi zavoljo ženine ljubezni. »Zelo uživam, ko prebiram članke, ki jih po tridesetih letih spet objavljate,« Jože doda še pohvalo na našo rubriko. »Saj vem, da imate tudi spletno stran, a vas berem le v fizični obliki. Papir moram prijeti v roke. Tiskan izvod Slovenskih novic na dan mi povsem zadošča, vse izvem,« še doda Joža ob slovesu.