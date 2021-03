Z izvozom do gospodarske rasti

Izvoz je bil ves čas po osamosvojitvi eden najpomembnejših dejavnikov gospodarske rasti. V vseh letih je beležil rast, izjemi sta bili leto 2009, ko se je ob začetku svetovne gospodarske in finančne krize in posledičnem padcu tujega povpraševanja zmanjšal, ter koronsko leto 2020.



Pomemben mejnik predstavljata vstop Slovenije v EU leta 2004 in nato obdobje do leta 2008, ko je slovenski izvoz beležil dvomestne stopnje rasti. Po padcu v letu 2009 je od leta 2010 naprej tudi glavni dejavnik okrevanja slovenskega gospodarstva.

V celotnem obdobju po letu 1991 ostaja najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije Nemčija. Tako imenovani skupni volumen blagovne menjave med Slovenijo in Nemčijo je lani znašal 10,55 milijarde evrov. Slovenija se na lestvici 239 držav, s katerimi Nemčija trguje, uvršča na 39. mesto med uvoznicami, na 35. mesto med izvoznicami, na 36. po skupni trgovini in na 215. glede na saldo trgovinske bilance.



Po svetovni gospodarski in finančni krizi se je močno povečal izvoz v Rusijo, v zadnjih letih pa se krepi predvsem trgovanje s Kitajsko. Tudi države nekdanje Jugoslavije so ostale pomembne trgovinske partnerice naše države.

Poleg Nemčije med najpomembnejše trgovinske partnerice Slovenije sodijo Italija, Avstrija, Švica, Francija in Hrvaška. Z vidika proizvodov so za slovenski izvoz najpomembnejši cestna vozila, medicinski in farmacevtski proizvodi ter električni stroji in naprave.



Kot zapisano, so države nekdanje Jugoslavije do dandanes ostale pomembne trgovinske partnerice naše države. Niti najmanj pa tistega zgodovinskega leta 1991 ni bilo presenetljivo vladno sprejetje – 6. oktober je bil – odloka o oprostitvi plačila posebne takse za uvoženo blago. S tem odlokom je bilo blago, »ki se uvaža z območja republik Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Makedonije in Srbije in je po izvoru iz teh republik«, oproščeno plačila posebne takse na uvoženo blago.

